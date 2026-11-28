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HT Spor, yayınlarını şifresiz olarak yapıyor. Bu nedenle Galatasaray Fenerbahçe Tarfin derbisi ücretsiz olarak izlenebiliyor. HT Spor'un kanal numaraları, uydu frekans bilgileri ve internetten canlı izleme seçenekleri haberimizde.

HT SPOR CANLI İZLE

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin derbisi HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı televizyondan izlemek isteyenler HT Spor'u uydu, kablo ve dijital platformlardan açabiliyor. İnternetten izlemek isteyenler ise HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından karşılaşmayı takip edebiliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE HT SPOR NASIL CANLI İZLENİR?

Galatasaray Fenerbahçe Tarfin maçını HT Spor'dan canlı izlemenin üç yolu bulunuyor:

Televizyondan: Uydu alıcısı ya da dijital platform üzerinden HT Spor kanalını açarak

İnternetten: HT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından

Mobil cihazlardan: Dijital platformların mobil uygulamaları ya da HT Spor'un canlı yayın sayfası üzerinden

HT SPOR KAÇINCI KANALDA?

HT Spor, dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 75. kanal

D-Smart: 79. kanal

Tivibu: 87. kanal

Kablo TV: 227. kanal

Turkcell TV+: 73. kanal

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

HT Spor'u uydu alıcısından izlemek isteyenler kanalı şu frekans bilgileriyle taratabiliyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11837

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?

Hayır, HT Spor şifresiz yayın yapan bir kanal. Galatasaray Fenerbahçe Tarfin derbisi de dahil olmak üzere kanalda yayınlanan karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebiliyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE TARFİN MAÇININ HAKEMLERİ

Derbide Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram düdük çalıyor.

İKİ TAKIM DERBİYE NASIL GELDİ?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak derbiye namağlup lider olarak çıktı. Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçında deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 102-41 mağlup etti. Takımda Awak Kuier 13,2 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Dorka Juhasz 12,9 sayı ortalamasıyla onu takip ediyor.

Fenerbahçe Tarfin ise ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İki takım hafta içinde Avrupa'da da galibiyet aldı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroLeague Women'da Belçika temsilcisi Kangoeroes Mechelen'i 80-59 yenerken, Fenerbahçe Tarfin Romanya ekibi Rapid Bükreş'i 107-62 mağlup etti.