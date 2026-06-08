Hollanda Özbekistan maç özeti ve golleri! (ÖZET) Hollanda Özbekistan kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇ ÖZETİ

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HOLLANDA ÖZBEKİSTAN ÖZET

Hollanda Özbekistan maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hollanda Özbekistan maçı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle devam ediyor.

HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hollanda Özbekistan maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.