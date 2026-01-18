Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından SporON'a konuşan eski futbolcu ve yorumcu Hasan Şaş, hem Galatasaray yönetimine hem de taraftarlara yönelik sert ifadeler kullandı. Şaş, takımın mevcut durumuna dair net mesajlar verirken, bazı futbolcuların sahadaki eksikliklerine de dikkat çekti. Peki, Hasan Şaş Galatasaray yönetimine ve taraftarına ne dedi? Hasan Şaş Gaziantep maçını nasıl yorumladı? Detaylar...

HASAN ŞAŞ, GALATASARAY YÖNETİMİNE VE TARAFTARINA NE DEDİ?

Hasan Şaş, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yönetim ve taraftarlara yönelik eleştirilerini çekinmeden dile getirdi. Tecrübeli isim, özellikle tribünlerdeki bazı seyirci davranışlarını sert bir şekilde eleştirdi:

"Bugün stada gelen taraftarlar bir daha maça gelmesin! Böyle seyircilik olmaz. Stada gelip fotoğraf çekinmeyle taraftar olunmuyor. Ben size bir abiniz olarak söylüyorum, artık tek hedef maç var; içeride oynanacak Fenerbahçe maçı. Kaybederseniz bu sene bayrakları saklayın."

Hasan Şaş, bu sözleriyle hem stada gelen seyirci profilini eleştirdi hem de yaklaşan kritik derbi öncesi ciddi bir uyarıda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin motivasyon eksikliği ve plansız kadro seçimleri, Şaş'ın dikkat çektiği diğer önemli konular arasında yer aldı.

HASAN ŞAŞ GAZİANTEP MAÇINI NASIL YORUMLADI?

Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendiren Hasan Şaş, Galatasaray'daki karışıklığı ve plansızlığı açıkça ifade etti:

"Ben beraberliğe razıyım dedim. Atletico Madrid maçından alınacak bir skorun transferi çok etkileyeceğini hepimiz konuştuk ama geldiğimiz ortamda bugün Galatasaray'ın eğer sahaya çıkaracak ilk 11'inde zorlama oluyorsa o zaman büyük bir plansızlık var."

Şaş'a göre, takımın sahadaki performansındaki aksaklıklar, yönetim ve teknik kadronun planlama eksikliği ile doğrudan bağlantılı. Ayrıca, bazı oyuncuların sahaya çıkarılmamasının da motivasyon üzerinde olumsuz etkisi olduğu vurgulandı.

SİNGO'NUN NEDEN OLMADIĞINI BEN BİLMİYORUM

Hasan Şaş, özellikle Wilfried Singo'nun kadroda yer almamasına dikkat çekti ve bu durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu:

"Galatasaray'da 30 milyon taraftar şu an itibariyle Singo'nun neden oynamadığını biliyor mu? En son maçını 5 Kasım'da oynamış, 17 Ocak'tayız. Eskiden çapraz bağ ameliyatı olanlar bugün düz koşulara başlamıştı. Singo'nun neden olmadığını bugün ben bilmiyorum. Singo niye yok?"

Bu sözler, taraftarlar ve yönetim arasında Singo'nun durumu hakkında ciddi bir belirsizlik olduğunu ortaya koyuyor. Şaş, bu konunun net şekilde açıklanmasının şart olduğunu belirtti.

BUGÜNKÜ ICARDI HALA HAZIR DEĞİL

Hasan Şaş, hücum hattında Victor Osimhen'in dönüşü ile olabilecek değişiklikleri değerlendirirken Mauro Icardi'nin performansına da dikkat çekti:

"Eski Icardi bugün girdiği 2 net pozisyonu da gole çevirirdi ama bugünkü Icardi hala hazır değil."

Şaş, Icardi'nin eski formuna dönmediğini ve bu durumun takımın gol yollarındaki sıkıntısını artırdığını vurguladı. Bu yorum, Galatasaray'ın hücum hattında daha fazla alternatif ve planlamaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor.