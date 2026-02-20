Hangi takımların kulüp yöneticileri bahis oynadı? Göztepe, Sivasspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Alanyaspor kulüp yöneticileri bahis mi oynadı?

Futbol dünyasında gündemi sarsan bahis operasyonu sonrası kulüplerle ilgili iddialar art arda gelmeye başladı. İstanbul merkezli soruşturmada bazı yöneticilerin adının geçmesi, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Göztepe, Sivasspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Alanyaspor yöneticileri hakkında ortaya atılan iddialar doğru mu? Hangi takımların yöneticileri soruşturma kapsamında? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ TAKIMLARIN KULÜP YÖNETİCİLERİ BAHİS OYNADI?

Soruşturma kapsamında bazı kulüp yöneticilerinin, yöneticisi oldukları takımların oynadığı müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynadıkları iddia ediliyor. Bu iddiaların, profesyonel liglerde görev yapan yöneticilerin bahis hesaplarının tespit edilmesi üzerine gündeme geldiği belirtildi.

BAHİS SORUŞTURMASI OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "futbolda bahis-şike" soruşturması olarak anılan dosya kapsamında, bazı kulüp yöneticilerinin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet ettikleri iddiasıyla işlem başlatıldı. İddiaya göre şüpheliler, kendi takımlarının maçlarında rakip lehine bahis oynadı. Bu tespitler üzerine İstanbul merkezli 10 ilde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

HANGİ KULÜPLERİN YÖNETİCİLERİ LİSTEDE VAR?

Gözaltına alınanlar arasında Antalyaspor, Adana Demirspor, Bodrumspor, Göztepe, Giresunspor, Konyaspor, Alanyaspor, Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Sivasspor kulüplerinde görev yaptığı belirtilen bazı yöneticilerin bulunduğu ifade edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.