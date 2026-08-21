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Halka arz var mı? SPK bülten halka arz olacak şirketler!

Halka arz var mı? SPK bülten halka arz olacak şirketler!
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Halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Son dakika! Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/52 sayılı bülteninde halka arz başvuruları, sermaye artırımları ve borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin yeni kararlar yayımlandı. İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ilişkin kararların yanı sıra Lider Faktoring A.Ş. ve Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artırımları da kurul tarafından değerlendirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 20 Ağustos 2026 tarihli haftalık bülteninde şirketlerin sermaye piyasalarına yönelik başvurularına ilişkin kararlarını açıkladı. Bültende halka arzlardan sermaye artırımlarına ve borçlanma aracı ihraçlarına kadar farklı başlıklarda alınan kararlar yer aldı. Halka arz var mı? Detaylar...

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

SPK, İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arz başvurularına onay verdi. Şirketlerin onaylı izahnamelerini önümüzdeki günlerde yayımlaması beklenirken, halka arz tarihleri, talep toplama süresi ve diğer ayrıntılar izahnamelerin yayımlanmasının ardından netleşecek.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ’nin mevcut sermayesi 130 milyon TL seviyesinde bulunurken, yeni sermayesi 160 milyon TL olacak ve 30 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortak Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu paylar satışa sunulacak. Şirketin 1 TL nominal değerli payları 53,60 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. 

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ise 501 milyon TL olan mevcut sermayesi 668 milyon TL’ye çıkarılacak ve 167 milyon TL nominal değerli sermaye artırımı yapılacak. Bakırcı GYO’nun 1 TL nominal değerli paylarının satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlendi.

SPK BÜLTEN 20 AĞUSTOS 2026

SPK’nın 20 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/52 sayılı bülteninde halka arz kararlarının yanında iki şirketin sermaye artırımına ilişkin başvuruları da onaylandı. Kurul, Lider Faktoring A.Ş.’nin 561,2 milyon liralık ve Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 900 milyon liralık sermaye artırımlarına onay verdi. Söz konusu kararlar, bültende yer alan şirket işlemleri arasında kamuoyuna duyuruldu.

Aynı bültende borçlanma aracı ihraçlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu, dokuz şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdi. İntetra Teknoloji ve Bakırcı GYO’nun halka arz süreçlerinde ise bir sonraki aşamada onaylı izahnamelerin yayımlanması bekleniyor. Talep toplama tarihleri, süresi ve halka arzlara ilişkin diğer ayrıntılar şirketlerin izahnamelerini yayımlamasının ardından kesinlik kazanacak. 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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