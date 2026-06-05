Hakan Safi nereli, serveti ne kadar? Hakan Safi ne iş yapıyor?

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. İş insanı Hakan Safi de adaylığını resmen açıklamasının ardından hayatı ve kariyeriyle merak edilen isimler arasına girdi.

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Mustafa Hakan Safi, 28 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına FMV Özel Işık Lisesi'nde başlayan Safi, üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İngilizce İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde sürdürmek isteyen Safi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston University School of Management bünyesinde MBA eğitimi aldı.

2026 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Hakan Safi, Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri olan Safi Holding'in ikinci kuşak yöneticileri arasında bulunuyor. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra, Haziran 2026'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklamasıyla spor kamuoyunun da gündemine geldi.

HAKAN SAFİ SERVETİ

Hakan Safi'nin kişisel servetinin yaklaşık 750 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. İş dünyasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde yer alan Safi'nin, Türkiye'nin varlıklı iş insanları arasında bulunduğu biliniyor. Bu kapsamda Forbes tarafından hazırlanan "En Zengin 100 Türk" listesinde yer almakta.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, temelleri 1965 yılında atılan Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Holding bünyesinde lojistik, liman işletmeciliği, denizcilik, enerji, sanayi ve gayrimenkul alanlarında faaliyetler yürütülüyor. İkinci kuşak yönetici olarak şirketlerin yönetimini sürdüren Safi, holdingin farklı sektörlerdeki çalışmalarını koordine ediyor.

İş dünyasında özellikle lojistik, liman işletmeciliği ve denizcilik alanlarındaki faaliyetleriyle tanınan Hakan Safi, Safiport liman işletmesinin de sahibi olarak biliniyor. Uzun yıllardır çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde bulunan Safi, son dönemde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklamasıyla spor camiasında da adından söz ettiren isimler arasında yer aldı.