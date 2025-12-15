Haberler

Güriş Holding kimin, sahibi kim? Güriş Holding ne iş yapar?

Güriş Holding kimin, sahibi kim? Güriş Holding ne iş yapar?
Güncelleme:
Kara Harp Okulu mezuniyetinde attıkları slogan gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen beş teğmenden biri olan ve dönem birincisi olarak mezun olan Ebru Eroğlu'nun, Güriş Holding bünyesinde göreve başladığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Peki, Güriş Holding kimin, sahibi kim? Güriş Holding ne iş yapar? Detaylar...

Türkiye'nin köklü mühendislik ve inşaat gruplarından biri olan Güriş Holding, yalnızca üstlendiği dev projelerle değil, son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmelerle de yeniden tartışma konusu oldu. Kara Harp Okulu mezuniyetinde attıkları slogan gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerden dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun, Güriş Holding bünyesinde çalışmaya başlaması, şirketin geçmişi ve yapısını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Güriş Holding kimin, sahibi kim? Güriş Holding ne iş yapar? Detaylar haberimizde...

GÜRİŞ HOLDİNG KİMİN, SAHİBİ KİM?

Güriş Holding'in temelleri 1958 yılında, Türk inşaat sektörünün öncü isimlerinden İdris Yamantürk tarafından atıldı. Kuruluşundan itibaren aile şirketi kimliğini koruyan holding, bugün de Yamantürk Ailesi kontrolünde faaliyetlerini sürdürüyor.

YÖNETİM KURULU YAPISI

Güriş Holding'in yönetim kurulu, teknik ve idari alanlarda uzman isimlerden oluşuyor:

Tevfik Yamantürk – Yönetim Kurulu Başkanı

Müşfik Hamdi Yamantürk – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Musa Yamantürk – Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Üye (İstanbul Yüksek Teknik Okulu)

Orhan Barut – Yönetim Kurulu Üyesi (ODTÜ Makina Yüksek Mühendisi)

Ramazan Kara – Yönetim Kurulu Üyesi (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi)

Tarık Aygün – Yönetim Kurulu Üyesi (İTÜ İnşaat Mühendisi, MBA)

Derviş Koyuncu – Yönetim Kurulu Üyesi (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Bu yapı, holdingin yalnızca aile bağına değil, teknik uzmanlık ve kurumsal yönetime de önem verdiğini gösteriyor.

Güriş Holding kimin, sahibi kim? Güriş Holding ne iş yapar?

GÜRİŞ HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Güriş Holding, kuruluşundan bu yana inşaat ve mühendislik merkezli bir büyüme stratejisi izledi. Ancak faaliyet alanları, klasik müteahhitlik sınırlarının çok ötesine taşmış durumda.

Holding, Türkiye'de ve yurt dışında birçok altyapı ve üstyapı mega projesine imza attı.

FAALİYET GÖSTERİLEN BAŞLICA ALANLAR

Tünel projeleri

Termik santraller

Barajlar ve hidroelektrik tesisler

Raylı sistemler ve metro hatları

Otoyollar ve köprüler

Liman inşaatları

Boru hatları

Doğalgaz ve petrokimya tesisleri

Su arıtma tesisleri

Endüstriyel ve ticari binalar

Bu geniş yelpaze, Güriş Holding'i yalnızca bir inşaat firması değil; entegre bir mühendislik ve altyapı grubu haline getiriyor.

STRATEJİK YAKLAŞIM VE KURUMSAL KİMLİK

Güriş Holding'in öne çıkan özelliklerinden biri, uzun vadeli projelerde yüksek teknik yeterlilik ve finansal sürdürülebilirlik ilkesini birlikte yürütmesi. Şirket, özellikle enerji ve ulaştırma projelerinde kamuyla yakın çalışan, büyük ölçekli yatırımlarda tercih edilen gruplar arasında yer alıyor.

