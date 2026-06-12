Güney Kore Çekya maç özeti ve golleri! (ÖZET) Güney Kore Çekya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇ ÖZETİ

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GÜNEY KORE ÇEKYA ÖZET

Güney Kore Çekya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Güney Kore Çekya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GÜNEY KORE ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Güney Kore Çekya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.