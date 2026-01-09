Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 9 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizliğin etkisiyle gümüş fiyatları yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Dalgalı seyir dikkat çekerken, bu değerli metalin önümüzdeki dönemde nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oldu. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

9 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 107,24 TL, satışta ise 107,31 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 106,43 TL olduğu göz önüne alındığında, fiyatlardaki artış yatırımcıların ilgisini yeniden bu değerli metale yöneltiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %0,83 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, kısa vadede piyasada toparlanma eğiliminin öne çıktığını gösteriyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Alış: 107,24 TL

Satış: 107,31 TL

Önceki Kapanış: 106,43 TL

24 Saatlik Değişim: %+0,83

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ediyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, fiyatların yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcıların, olası ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip etmeleri ve temkinli bir strateji izlemeleri öneriliyor.