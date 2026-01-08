Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı, gümüşü yeniden gündemin merkezine taşıdı. Fiyatlarda gözlenen dalgalı hareket, yatırımcıların bu emtianın seyrine ilişkin beklentilerini güçlendirirken gözler gelecek döneme çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 105,49 TL, satışta ise 105,59 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 108,36 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki gerileme yatırımcıların odağında yer alıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %2,56 oranında değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, kısa vadede piyasalarda temkinli bir görünümün etkili olduğunu ortaya koyuyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Alış: 105,49 TL

Satış: 105,59 TL

Önceki Kapanış: 108,36 TL

24 Saatlik Değişim: %-2,56

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam ettiğine dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, fiyatların yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip etmeleri ve temkinli hareket etmeleri öneriliyor