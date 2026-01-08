Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyasalardaki hareketlilikle birlikte gümüş yeniden yatırımcıların radarına girdi. Farklı dinamiklerin etkisiyle yön arayışına giren fiyatlar, bu değerli metali bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı, gümüşü yeniden gündemin merkezine taşıdı. Fiyatlarda gözlenen dalgalı hareket, yatırımcıların bu emtianın seyrine ilişkin beklentilerini güçlendirirken gözler gelecek döneme çevrildi. Ayrıntılar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü seyrin sürdüğünü gösteriyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 105,49 TL, satışta ise 105,59 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 108,36 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki gerileme yatırımcıların odağında yer alıyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 8 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %2,56 oranında değer kaybı yaşadı. Bu düşüş, kısa vadede piyasalarda temkinli bir görünümün etkili olduğunu ortaya koyuyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

  • Alış: 105,49 TL
  • Satış: 105,59 TL
  • Önceki Kapanış: 108,36 TL
  • 24 Saatlik Değişim: %-2,56

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam ettiğine dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, fiyatların yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcıların, ani fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip etmeleri ve temkinli hareket etmeleri öneriliyor

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim

Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı

Vay Maduro vay! 113 ton altını bakın hangi ülkeye taşımış
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu

F.Bahçe'nin transferi son anda iptal ettiğini duyunca harekete geçti
Mourinho dün gece yine kabusu yaşadı

Dün gece yine madara oldu
Özel jet, helikopter, araba... Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim

Hepsini tek tek paylaşıp nispet yaptı! Sahibi bakın kim
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı

Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Kupadan elenen Mourinho futbolculara sardı

Kupadan elenince futbolculara sardı: Bu gece...