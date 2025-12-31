Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 31 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son haftalarda yaşanan dalgalı görünüm, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı, jeopolitik riskler ve emtia cephesindeki artan oynaklık, gümüş fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor. Bu süreçte yatırımcılar, güncel fiyat seviyeleri ile piyasanın kısa ve orta vadede izleyebileceği yönü yakından takip ediyor. Gümüşe ilişkin son gelişmeler ve fiyatlardaki hareketliliğe dair detaylar haberin ilerleyen bölümünde ele alınıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

31 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketin etkili olduğunu gösteriyor. Anlık işlemlerde gram gümüş alışta 98,92 TL, satışta ise 99,03 TL seviyesinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 105,04 TL olduğu dikkate alındığında, gün içinde belirgin bir geri çekilme yaşandığı görülüyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %5,73 oranında düşüş kaydetti. Bu sert hareket, kısa vadede volatilitenin arttığına ve fiyatlarda dalgalı seyrin devam ettiğine işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (31 ARALIK)

Alış: 98,92 TL

Satış: 99,03 TL

Önceki Kapanış: 105,04 TL

24 Saatlik Değişim: %-5,73

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadede satış baskısı öne çıkarken, fiyatlardaki sert geri çekilme yatırımcıların temkinli hareket etmesini gerektiriyor. Küresel emtia piyasalarındaki oynaklık, döviz kurlarındaki hareketler ve sanayi talebine ilişkin beklentiler, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve kararlarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirmeleri öneriliyor.