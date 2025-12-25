Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 25 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş fiyatlarında son dönemde görülen hareketlilik, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yeniden bu emtiaya yönelmesine neden oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasındaki dalgalı seyir gümüşteki oynaklığı artırırken, piyasayı yakından izleyenler güncel fiyatları ve gümüşün yönüne ilişkin beklentileri merak ediyor. Gümüş piyasasına dair son durum haberin devamında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

25 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında sınırlı ancak dikkat çeken bir hareketliliğe işaret ediyor. Anlık işlemlerde gram gümüş 98,84 TL alış, 99,02 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanışın 98,97 TL seviyesinde gerçekleşmesi, fiyatların yatay seyre yakın bir görünüm sunduğunu ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik fiyatlamalara göre %0,05 oranında değer kazanarak sınırlı bir yükseliş kaydetti. Piyasalardaki temkinli duruş ve küresel gelişmeler, gümüş fiyatlarında dengeli seyrin sürmesine neden oluyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL SEVİYELER

Alış: 98,84 TL

Satış: 99,02 TL

Önceki Kapanış: 98,97 TL

Günlük Değişim: +%0,05

Gram gümüş, psikolojik eşiklere yakın seviyelerde yatay bir görünüm sergilerken, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sanayi üretiminde yoğun kullanılan ve aynı zamanda yatırım aracı olarak tercih edilen gümüşte, kısa vadeli fiyat hareketleri etkili olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların günlük dalgalanmaların yanı sıra orta ve uzun vadeli eğilimleri de dikkate alması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Faiz ve enflasyon beklentileri

Küresel ekonomik görünüm ve jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre, 25 Aralık itibarıyla gram gümüşte sakin ve dengeli bir seyir öne çıkıyor. Güncel fiyatların yakından takip edilmesi, risk yönetiminin göz ardı edilmemesi ve yatırım kararlarının farklı vadeler dikkate alınarak verilmesi, bu süreçte daha sağlıklı adımlar atılmasına yardımcı olabilir.