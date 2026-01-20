Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 20 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve temkinli hava, yatırımcıların gümüşe yönelik ilgisini artırıyor. Dalgalı fiyat hareketleri devam ederken, gümüşün kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin beklentiler de öne çıkıyor. Piyasalardaki olası yön arayışlarıyla birlikte gümüş cephesindeki güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (20 OCAK SALI)

20 Ocak Salı itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunduğu görülüyor. Anlık işlemlerde gram gümüş alış fiyatı 131,36 TL, satış fiyatı ise 131,43 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanışını 131,24 TL seviyesinden yapan gram gümüşte, sınırlı da olsa pozitif görünüm dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %0,14 oranında değer kazandı. Bu sınırlı yükseliş, piyasada temkinli iyimserliğin sürdüğüne işaret ederken, yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından izlediği görülüyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (20 OCAK SALI)

Alış Fiyatı: 131,36 TL

Satış Fiyatı: 131,43 TL

Önceki Kapanış: 131,24 TL

24 Saatlik Değişim: %0,14

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerde görülen yükselişin ardından fiyatların kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların, anlık fiyat değişimlerini ve güncel verileri yakından takip ederek temkinli adımlar atması öneriliyor.