Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 19 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ortamı, yatırımcıların dikkatini yeniden gümüşe çevirdi. Fiyatlardaki dalgalı görünüm sürerken, gümüşe ilişkin beklentiler de giderek güç kazanıyor. Piyasalarda oluşabilecek yön değişimleri yakından izlenirken, bu değerli emtiaya dair güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (19 OCAK PAZARTESİ)

19 Ocak Pazartesi itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Anlık verilere göre 1 gram gümüş 129,70 TL seviyesinden işlem görüyor. Açılış fiyatının 124,90 TL olduğu günde, fiyatların önceki kapanışın üzerine çıkması yükseliş eğilimini öne çıkarıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %4,32 oranında değer kazandı. Kısa vadede görülen bu yükseliş, piyasada artan talep ve güçlü beklentilerin etkili olduğunu gösteriyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (19 OCAK PAZARTESİ)

Anlık Fiyat: 129,70 TL

Açılış: 124,90 TL

Önceki Kapanış: 124,33 TL

24 Saatlik Değişim: %4,32

Haftalık Değişim: %9,85

Aylık Değişim: %40,20

Yıllık Değişim: %274,59

Gram gümüş, 19.01.2026 tarihinde 130,99 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini görürken; 22.12.2025 tarihinde 92,19 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yükseliş trendinin kısa vadede dalgalı bir seyirle devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, hızlı fiyat değişimlerine karşı güncel verileri yakından takip ederek temkinli hareket etmeleri öneriliyor.