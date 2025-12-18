Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde gümüş fiyatlarında görülen sert dalgalanmalar, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin odağını yeniden bu kıymetli metale çevirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, değişen ekonomik beklentiler ve arz-talep dengesindeki kırılganlık, gümüşteki hareketliliği daha da belirgin hale getiriyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte son günlerde yaşanan dalgalı görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki yön arayışı gümüş fiyatlarında oynaklığı artırırken, "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüşte yön ne olacak?" soruları yatırım gündeminde öne çıktı. Piyasalardaki son tabloya ve güncel fiyatlara ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bigpara – Kobi Dünya – Emtia Borsaları verilerine göre gram gümüş güncel işlemlerde alış 91,24 TL, satış 91,31 TL seviyelerinde bulunuyor. Önceki kapanışını 91,31 TL seviyesinden yapan gram gümüşte, son fiyatlamalarla birlikte sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor. Gün içi hareketlerde gümüşün yüksek seviyelerini koruma çabası öne çıkıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son fiyatlamalara göre %-0,01 oranında hafif bir düşüş sergiledi. Kısa vadede sınırlı dalgalanma görülürken, genel görünümde yüksek seviyelerde yatay bir seyir izleniyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DÖNEM SEVİYELERİ

  • Son dönemin en yüksek seviyesi: 91 TL bandı
  • Son dönemin dikkat çeken hareket aralığı: 66–91 TL

Bu bant, gümüşte son haftalarda yaşanan güçlü yükselişin ardından fiyatların denge arayışına girdiğini gösteriyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş ; hem sanayi kullanımının yüksek olması hem de yatırım aracı olarak altına alternatif görülmesi nedeniyle öne çıkıyor. Ancak fiyatlarda görülen ani iniş çıkışlar nedeniyle yatırım kararlarının temkinli ve planlı şekilde alınması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

  • Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri
  • Dolar/TL kurundaki değişimler
  • Küresel faiz politikaları ve ekonomik veriler
  • Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların güncel fiyatları yakından takip etmesi, farklı vadelerde değerlendirme yapması ve risk-getiri dengesini gözeterek hareket etmesi, bu süreçte daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title