Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 18 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte son günlerde yaşanan dalgalı görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki yön arayışı gümüş fiyatlarında oynaklığı artırırken, "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "Gümüşte yön ne olacak?" soruları yatırım gündeminde öne çıktı. Piyasalardaki son tabloya ve güncel fiyatlara ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bigpara – Kobi Dünya – Emtia Borsaları verilerine göre gram gümüş güncel işlemlerde alış 91,24 TL, satış 91,31 TL seviyelerinde bulunuyor. Önceki kapanışını 91,31 TL seviyesinden yapan gram gümüşte, son fiyatlamalarla birlikte sınırlı bir geri çekilme dikkat çekiyor. Gün içi hareketlerde gümüşün yüksek seviyelerini koruma çabası öne çıkıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son fiyatlamalara göre %-0,01 oranında hafif bir düşüş sergiledi. Kısa vadede sınırlı dalgalanma görülürken, genel görünümde yüksek seviyelerde yatay bir seyir izleniyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DÖNEM SEVİYELERİ

Son dönemin en yüksek seviyesi: 91 TL bandı

Son dönemin dikkat çeken hareket aralığı: 66–91 TL

Bu bant, gümüşte son haftalarda yaşanan güçlü yükselişin ardından fiyatların denge arayışına girdiğini gösteriyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş ; hem sanayi kullanımının yüksek olması hem de yatırım aracı olarak altına alternatif görülmesi nedeniyle öne çıkıyor. Ancak fiyatlarda görülen ani iniş çıkışlar nedeniyle yatırım kararlarının temkinli ve planlı şekilde alınması önem taşıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Ons gümüşteki küresel fiyat hareketleri

Dolar/TL kurundaki değişimler

Küresel faiz politikaları ve ekonomik veriler

Jeopolitik gelişmeler ve risk algısı

YATIRIMCILAR İÇİN GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların güncel fiyatları yakından takip etmesi, farklı vadelerde değerlendirme yapması ve risk-getiri dengesini gözeterek hareket etmesi, bu süreçte daha sağlıklı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.