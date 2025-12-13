Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 13 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemdeki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çekti. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki hareketler, gümüş fiyatlarında hızlı değişimlere yol açarken, "Gram gümüş güncel fiyatı ne kadar?" ve "Gümüşte yükseliş mi yoksa düşüş mü gözlemleniyor?" soruları yatırımcıların gündeminde öne çıkıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

13 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş, güncel piyasa verilerine göre 84,88 TL alış ve 84,94 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 87,08 TL olan gümüş, gün içinde yaklaşık %2,47 oranında değer kaybederek negatif bir başlangıç yaptı. Ons gümüşteki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini sürdürmesini sağlıyor. Gün boyunca fiyatlarda kısa vadeli değişimler gözlemlense de yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatte %2,47 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, haftalık trendin negatif seyrini destekler nitelikte. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentileri bulunsa da, küresel piyasalardaki belirsizlikler kısa vadeli dalgalanmaları artırabilir.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gümüş, sanayideki yoğun kullanım alanları ve altına kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyeleriyle yatırımcılar için cazip bir alternatif sunuyor. Ancak yüksek volatilitesi nedeniyle alım-satım stratejileri planlanırken dikkatli olunması gerekiyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Küresel ekonomik veriler ve faiz kararları

Ons gümüşteki uluslararası trendler

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Jeopolitik gelişmeler

YATIRIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Güncel piyasa verilerini düzenli olarak takip etmek

Fiyat hareketlerini kısa, orta ve uzun vadeli perspektiften değerlendirmek

Risk-getiri dengesini koruyacak şekilde alım-satım planı yapmak

Gerektiğinde uzman görüşlerinden faydalanmak

Paylaşım ve Flip seçenekleriyle yatırımcılar, gümüş piyasasındaki değişimleri anlık olarak izleyebilir ve stratejilerini güncelleyebilir.