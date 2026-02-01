Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 1 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalarda süren belirsizlik ve dalgalı seyir, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırdı. Bu ortamda gümüş, hem küresel gelişmeler hem de iç piyasadaki hareketlilikle birlikte yatırımcıların dikkatini çeken araçlar arasında öne çıkıyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 1 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ve temkinli görünüm, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırdı. Fiyatlarda görülen dalgalı seyir, kısa ve orta vadeli beklentileri gündeme taşırken, piyasa göstergeleri ve ekonomik gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında sert bir geri çekilme dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 116,30 TL, satışta ise 116,50 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 162,69 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan bu düşüş, piyasalardaki dalgalı görünümü yeniden gündeme taşıdı. Günlük bazda kaydedilen %28,39'luk değer kaybı, gümüş fiyatlarındaki volatilitenin arttığına işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 116,30 TL

Satış Fiyatı: 116,50 TL

Önceki Kapanış: 162,69 TL

Günlük Değişim: %-28,39

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte yaşanan sert düşüşün ardından kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarında süren yön arayışı, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

