Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS prim borçları gündemde. Son olarak TBMM'ye sunulan 11. Yargı Paketi ile 1 Ocak 2016 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ve gecikme cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Peki, GSS prim borçları silinecek mi, sıfırlanacak mı? GSS prim borcu affı çıktı mı? GSS prim borçları ne zaman silinecek? Detaylar haberimizde!

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

11. Yargı Paketi kapsamında TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi, özellikle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları konusunda önemli düzenlemeler getiriyor. Teklife göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezaları ve ferî alacakların tamamından tahsilden vazgeçilecek. Bu düzenleme, milyonlarca sigortalı için önemli bir fırsat sunuyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler, paketin detaylarını açıklarken, GSS prim borçlarına ilişkin olarak, "Tabii her yıl olduğu gibi, genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu adım, geçmiş dönem borçlarının silinmesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak kanunun yürürlüğe girmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması süreci takip edilmeli.

GSS PRİMLERİ SIFIRLANACAK MI?

GSS prim borçlarının tamamen sıfırlanıp sıfırlanmayacağı, sosyal sigorta sistemine kayıtlı olmayan kişiler için büyük bir merak konusu. 11. Yargı Paketi kapsamında getirilen düzenleme, 1 Ocak 2016 öncesi borçları kapsıyor. Buna göre, ödenmemiş primler ve gecikme faizleri dahil tüm borçlar silinecek, ancak kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmiş olan primler için iade veya mahsup yapılmayacak.

Bu durum, özellikle uzun süredir prim borcu olan sigortalılar için bir rahatlama anlamına geliyor. Öte yandan, 2016 sonrası borçlar bu düzenlemenin kapsamına girmediği için, güncel prim borçları hâlâ ödenmeye devam ediyor.

GSS PRİM BORCU AFFI ÇIKTI MI?

GSS prim borçlarıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de borç affının çıkıp çıkmadığıdır. 11. Yargı Paketi ile TBMM'ye sunulan teklif, aslında bir tür borç affı niteliği taşıyor. Teklifte açıkça belirtildiği gibi, 1 Ocak 2016'dan önceki prim borçları ve gecikme cezalarının tamamından tahsilden vazgeçilecek.

Ancak bu affın yürürlüğe girmesi için kanunun TBMM'de kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında, milyonlarca kişi eski GSS prim borçlarından kurtulabilecek.

GSS PRİM BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarının ne zaman silineceği, kanunun yürürlüğe giriş tarihine bağlı. Resmî açıklamalara göre, 1 Ocak 2016 öncesi borçlar ve ferî alacaklar, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tahsil edilmeyecek. Ancak henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için kesin tarih netleşmiş değil.

Sigortalıların bu süreçte yapması gereken, borç durumlarını SGK üzerinden takip etmek ve kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasını beklemek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra otomatik olarak eski borçlar silinecek ve herhangi bir ek başvuruya gerek kalmayacak.

GSS PRİM ARTIŞI VE ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMESİ

11. Yargı Paketi öncesi yaşanan gelişmelerden biri de GSS primlerindeki artış. 1 Aralık 2025 itibarıyla primler 780 TL'den 1560 TL'ye yükseltildi. Ocak 2026'da beklenen asgari ücret zammıyla birlikte primlerin 2000 TL'yi geçmesi öngörülüyor.

GSS primi, geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler için, asgari ücretin %3'ü oranında belirleniyor. Geliri düşük olan kişiler ise gelir testi sonucuna göre devlet tarafından karşılanıyor. Bu düzenleme, düşük gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlıyor.