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Greenwood ne zaman gelecek? İstanbul'a geliş tarihi ve transferde son durum!

Greenwood ne zaman gelecek? İstanbul'a geliş tarihi ve transferde son durum!
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Greenwood İstanbul'a ne zaman gelecek? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mason Greenwood için Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi. İngiliz futbolcuyla her konuda anlaşan ve Fransız kulübünü ikna eden sarı-lacivertlilerde yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, kalan işlemleri tamamlamak üzere Fransa'ya gitti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam ederken transfer çalışmaları da hız kazandı. Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Mason Greenwood transferinde resmi açıklamaya hazırlanıyor.

GREENWOOD FENERBAHÇE TRANSFERİ SON DURUM

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Mason Greenwood ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz futbolcunun kulübü Marsilya ile yapılan görüşmelerde de 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Transferde taraflar arasındaki anlaşmaların ardından imza sürecine geçilirken, resmi duyuruyu bekleyen taraftarların dikkati oyuncunun İstanbul'a yapacağı yolculuğa çevrildi.

Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin, transferle ilgili kalan prosedürleri tamamlamak amacıyla bugün Marsilya'ya gitti. İki yönetici, Fransa'daki işlemlerin sonuçlanmasının ardından Mason Greenwood ile birlikte İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertli kulübün İngiliz futbolcunun transferini hafta içerisinde resmi olarak açıklaması beklenirken, daha önce Atletico Madrid ve Roma'nın da oyuncu için devreye girdiği belirtildi.

GREENWOOD NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Mason Greenwood'un İstanbul'a geleceği kesin tarih ve saat henüz açıklanmadı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Marsilya'daki son prosedürleri tamamlamasının ardından İngiliz futbolcuyla birlikte İstanbul'a geleceği ifade ediliyor. Transfer sürecinin Fransa'da devam eden işlemlere bağlı olması nedeniyle oyuncunun yolculuk programına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı.

Sarı-lacivertli taraftarların bir süredir beklediği transfer açıklamasının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Greenwood'un da işlemlerin tamamlanmasından sonra Fenerbahçe heyetiyle İstanbul'a gelerek imza sürecini sonuçlandırması planlanıyor. Oyuncunun geliş tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Marsilya temaslarının ardından sürecin tamamlanacağı belirtiliyor.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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