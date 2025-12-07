Haberler

Güncelleme:
Göztepe ile Trabzonspor arasında 7 Aralık Pazar akşamı oynanacak kritik mücadele öncesinde, her iki takımın teknik direktörleri de sahaya sürecekleri muhtemel 11'leri açıklamak üzere. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler açıklandı mı? Göztepe - Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu, kimler oynayacak?

Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanacak 7 Aralık Pazar maçının heyecanı, muhtemel 11'lerin merak edilmesiyle iyice arttı. Taraftarlar, teknik direktörlerin hangi oyuncuları sahaya süreceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Son antrenmanlar ve sakatlık raporları doğrultusunda yapılacak açıklamalar, maç öncesi stratejilerin ve taktiklerin ipuçlarını da verecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Göztepe-Trabzonspor mücadelesi, 7 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Ligde üst sıralara oynayan iki takımın karşı karşıya geleceği bu maç, sezonun kaderini etkileyebilecek kritik anlara sahne olacak ve her iki takımın taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Bu saat, futbolseverler için hem maç heyecanını canlı yaşamak hem de maç sonrası analizleri takip etmek açısından ideal bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç boyunca taraftarlar, takımlarını canlı takip edebilecek ve karşılaşmanın öncesi ile sonrasında yapılan detaylı yorum ve analizleri izleyebilecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
