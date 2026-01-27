GERÇEK ALTIN TESTİ: Sahte altın nasıl anlaşılır? Sahte altın evde nasıl anlaşılır, bükülür mü, gerçek altın nasıl ses çıkarır?

Gerçek altın mı yoksa sahte altın mı olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerde olduğunuzu söyleyebiliriz. Evde kolayca uygulanabilecek testlerle altının saflığını anlamak mümkün. Peki sahte altın nasıl anlaşılır, bükülür mü, gerçek altın nasıl ses çıkarır? Küçük ipuçları ve gözlemler, altın alışverişlerinde ve takı seçimlerinde fark yaratabilir. Detaylar haberin devamında…

GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek altın, saf ve değerli bir metal olarak ayırt edilir. Üzerinde genellikle ayar bilgisi (14 Ayar, 22 Ayar, 24 Ayar gibi) bulunur ve standarda uygun damga taşır. Rengi parlak ve altın tonları eşit dağılıma sahiptir. Gerçek altın çoğu zaman mıknatısla çekilmez ve dayanıklıdır.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Sahte altın genellikle farklı bir metalin altın kaplama ile kaplanmasıyla üretilir. Rengi gerçek altına göre daha mat veya farklı tonlarda olabilir. Sahte altın mıknatıs tarafından çekilebilir veya yüzeyinde kolayca aşınma, renk değişimi görülebilir. Evde basit testlerle sahteliği anlaşılabilir.

GERÇEK ALTIN İLE SAHTE ALTIN ARASINDA NE FARK VAR?

Ağırlık ve yoğunluk: Gerçek altın daha yoğundur.

Renk: Gerçek altının rengi zamanla değişmez; sahte altın solabilir.

Test sonucu: Gerçek altın, asit testinde değişmez; sahte altın reaksiyon gösterebilir.

Mıknatıs testi: Gerçek altın manyetik değildir; sahte altın bazen mıknatıs tarafından çekilebilir.

SAHTE ALTIN BÜKÜLÜR MÜ?

Evet, sahte altın çoğu zaman daha yumuşak veya kaplamalı malzemeden yapıldığından kolayca bükülebilir veya çizilebilir.

GERÇEK ALTIN BÜKÜLÜR MÜ?

Gerçek altın da yumuşak bir metaldir; özellikle 22 veya 24 ayar olanlar, hafif bir baskıyla bükülebilir. Ancak sahte altın kadar kolay deformasyon göstermez ve elastikiyet hissi farklıdır.

SAHTE ALTIN EVDE NASIL ANLAŞILIR?

Mıknatıs testi: Sahte altın mıknatıs tarafından çekilebilir.

Su testi: Yoğunluğu düşük olan sahte altın suya batmaz ya da farklı davranır.

Sert cisimle çizme testi: Kaplama altındaki metal ortaya çıkabilir.

Sarımsak veya sirke testi: Bazı kimyasal tepkiler sahte altını açığa çıkarır.

GERÇEK ALTIN NASIL SES ÇIKARIR?

Gerçek altın tok ve net bir ses çıkarır. Küçük bir objeye çarpıldığında, parlak ve yüksek frekansta bir "çınlama" sesi verir.

SAHTE ALTIN NASIL SES ÇIKARIR?

Sahte altın daha düşük, boğuk ve metalik olmayan bir ses çıkarır. Çarpma veya düşürme anında, genellikle tok olmayan, kısa ve düşük frekanslı bir ses duyulur.