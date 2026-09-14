Gaziantep Fenerbahçe CANLI izle! Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Gaziantep Fenerbahçe nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Gaziantep Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı ile karşılaşmayı takip edebiliyorlar. Detaylar...

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

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Gaziantep FK 11: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Lukaku.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep Fenerbahçe maçını Bein Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Gaziantep Fenerbahçe maçı Gaziantep şehrinde bulunan Kalyon stadyumda oynanacak.