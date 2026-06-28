Gazi Koşusu birincisi ne kadar kazanıyor? 2026 Gazi Koşusu para ödülü!

Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü için Veliefendi Hipodromu’nda 22 safkan piste çıkacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnızca bir kez koşabildiği organizasyon, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte gerçekleştirilecek.

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü İstanbul’da yapılacak. Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15’te başlayacak. Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen yarışta üç yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek. Yarış hayatlarında yalnızca bir kez bu koşuda start alabilen taylar, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte birincilik için yarışacak.

Yarışseverler Gazi Koşusu’nu Kanal D ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Bu yıl 100. kez düzenlenecek koşuya 22 safkan katılacak. Organizasyonda dereceye giren tayların sahiplerine belirlenen tutarlarda ikramiye ödenecek. Birincilik ikramiyesinin yanı sıra özel ödül, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi de kazanan tayın sahibine verilecek toplam ödül içinde yer alacak.

100. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

1- Aimus Liberatus - Özcan Yıldırım

2- Almighty Esprit - Salih Çelik

3- Anshba - Ayhan Kurşun

4- Ballad King - Akın Sözen

5- Bay Nalçakan - Halis Karataş

6- Brando - Ertuğrul Çizik

7- Ersele Beyi - Ercan Çankaya

8- Goldrakhan - Muhammed Mir Bilgin

9- Jazz Runner - Fırat Ramazan Bebek

10- Joyful Forever - Selim Kaya

11- Kralın Dansı - Hışman Çizik

12- Mandrake - Müslüm Çelik

13- Massimo Supremo - Erhan Aktuğ

14- Metal Heart - Mehmet Akif Solmaz

15- Mucho Bueno - Vedat Abiş

16- Rabovo - Ahmet Çelik

17- Silent Treatment - Mehmet Akyavuz

18- The Real One - Mehmet Salih Çelik

19- Upamecano - Gökhan Kocakaya

20- Whizbang - Sadettin Boyraz

21- Jaehaera - Ali Yıldız

22- Neuro Math - Mehmet Kaya

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİSİ NE KADAR KAZANIYOR?

Gazi Koşusu’nda bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyuruldu. Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil edilecek ve toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

GAZİ KOŞUSU PARA ÖDÜLÜ 2026

Gazi Koşusu’nda bu yıl dereceye giren tayların sahiplerine verilecek ikramiyeler açıklandı. Birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olurken, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye ise 2 milyon 500 bin lira ödenecek. 100. yarış kapsamında kazanan tayın sahibine ayrıca 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi verilecek; yetiştiricilik primi ise at sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması halinde toplam tutara eklenecek.