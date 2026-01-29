GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİPLERİ: Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kim?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını tamamladıktan sonra son 16 turu için kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup olarak grup etabını 10 puanla 20. sırada bitirdi. Bu sonuç, Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselmesini engelledi ancak play-off hakkını kazandırdı. Peki, Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kim? Detaylar...

GALATASARAY'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşabileceği rakipler açısından zor bir tabloyla karşı karşıya. Seri başı olmayan ekip olarak kura çekimine katılacak olan sarı-kırmızılılar, güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali taşıyor.

Mevcut veriler ve UEFA'nın açıkladığı bilgiler doğrultusunda, Galatasaray'ın play-off'ta karşılaşabileceği muhtemel rakipler şu şekilde:

Juventus : İtalyan devi, Avrupa kupalarında deneyimiyle biliniyor. Galatasaray'ın ilk maçı kendi sahasında oynayacağı için taraftar desteği kritik rol oynayacak.

Atletico Madrid : La Liga'nın güçlü temsilcisi, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontra ataklarıyla dikkat çekiyor. Rövanş maçında deplasmanda oynanacak karşılaşma, taktiksel bir sınav niteliğinde olacak.

Bu eşleşmeler, Galatasaray için hem büyük bir meydan okuma hem de Avrupa'da prestijli bir zafer şansı anlamına geliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RAKİPLERİ VE MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna çıkacak 8 takımın belirleneceği play-off maçları, futbolseverler için heyecan dolu bir takvimi işaret ediyor. Play-off turu tarihleri şu şekilde planlandı:

İlk maçlar: 17-18 Şubat

Rövanşlar: 24-25 Şubat

Galatasaray, ilk karşılaşmayı kendi evinde oynayacak ve rövanş maçını deplasmanda tamamlayacak. Bu format, özellikle sarı-kırmızılılar için avantajlı olabileceği gibi, rakibin saha avantajını göz önünde bulundurmak da büyük önem taşıyor.