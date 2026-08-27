Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta? GS PSG maç tarihi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura çekimiyle belirlendi. Sarı-kırmızılılar dört iç saha ve dört deplasman karşılaşmasına çıkarken, PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile PSG arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçının tarihi ve başlama saati henüz netleşmedi. UEFA, karşılaşmanın tarihini 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Kura çekiminde Galatasaray'ın PSG ile deplasmanda karşılaşacağı kesinleşirken, mücadelenin lig aşamasının hangi haftasında oynanacağı da açıklanacak maç programıyla belli olacak.

Galatasaray'ın lig aşamasındaki diğer rakipleri Barcelona, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart ile kendi sahasında; PSG, Sporting, Lille ve AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8-10 Eylül tarihleri arasındaki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sekizinci hafta maçlarının oynanacağı 27 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması sekiz haftada oynanacak. İlk hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. İkinci hafta 13-14 Ekim, üçüncü hafta 20-21 Ekim, dördüncü hafta 3-4 Kasım, beşinci hafta 24-25 Kasım ve altıncı hafta 8-9 Aralık tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasının yedinci haftası 19-20 Ocak 2027'de, sekizinci ve son haftası ise 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Lig aşamasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına geçilecek. Son 16 play-off turunun karşılaşmaları 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde, son 16 turu maçları ise 9-10 ve 16-17 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan 2027'de, yarı finaller 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak. Sezonun final karşılaşması ise 5 Haziran 2027'de Madrid'de yapılacak.