GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇ KADROSU: Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan artıyor! Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak mücadele, TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aradan sonra neredeyse tam kadro sahaya çıkacak ve taraftarlarını umutlandırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City ilk 11'ler açıklandı mı? Detaylar haberimizde.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, zorlu bir deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir aradan sonra neredeyse tam kadro sahaya çıkacak ve Avrupa arenasında güçlü bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Galatasaray Manchester City ilk 11'ler açıklandı mı? Detaylar...
GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇ KADROSU: ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, zorlu deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Uzun bir aradan sonra neredeyse tam kadro sahaya çıkacak olan Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda Türk futbolseverleri heyecanlandıracak bir mücadeleye hazırlanıyor.
MANCHESTER CİTY – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Uefa Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Manchester City – Galatasaray maçı, 28 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Etihad Stadyumu'nda yapılacak olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Maç, hem TRT 1 hem de Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu sayede taraftarlar, evlerinden çıkmadan Galatasaray'ın tarihi bir mücadelede Manchester City karşısındaki performansını takip edebilecek.
MANCHESTER CİTY – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala teknik direktörlerin tercih edeceği muhtemel 11'ler de merakla bekleniyor. İşte her iki takımın sahaya sürmesi beklenen oyuncular:
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın bu kritik deplasmanda sahaya süreceği muhtemel 11, taraftarlar için büyük bir merak konusu. Takımın neredeyse tam kadro sahaya çıkacak olması, teknik direktörün stratejik hamleler yapmasına olanak tanıyacak.
Muhtemel Diziliş (4-4-2):
Kaleci: Uğurcan
Defans: Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs
Orta saha: Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay
Forvet: Sane, Osimhen
Galatasaray'ın defans hattı sağlam bir yapıya sahip ve orta saha dinamikliği sayesinde Manchester City'nin hızlı hücumlarını kesmeye çalışacak. Özellikle Torreira ve Lemina'nın oyunu dengeleme görevi kritik önemde olacak.
MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11
Ev sahibi Manchester City ise sahaya gol yollarında etkili ve hızlı bir kadro ile çıkacak. Pep Guardiola'nın takımına özgü pas oyunları ve hızlı hücum organizasyonları, Galatasaray karşısında maçın belirleyici faktörlerinden biri olacak.
Muhtemel Diziliş (4-3-3):
Kaleci: Donnarumma
Defans: Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly
Orta saha: Lewis, Doku, Cherki, Bernardo
Forvet: Foden, Haaland
Haaland'ın golcü performansı ve Bernardo, Foden gibi oyuncuların yaratıcı pasları, Manchester City'nin maçtaki skor avantajını belirleyebilir. Donnarumma ise kalede kritik kurtarışlarla takımının güvenliğini sağlayacak.