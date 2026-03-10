Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan doruğa çıkıyor. Play-off turunda İtalyan devi Juventus'u eleyen Galatasaray, çeyrek final yolundaki ilk sınavında İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak bu kritik mücadele öncesi taraftarlar, Galatasaray'ın tur atlama ihtimallerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Liverpool'u yenerse ne olur? Galatasaray Liverpool'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur, elenir mi? Detaylar...

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE NE OLUR TUR ATLAR MI?

Galatasaray, 10 Mart Salı günü saat 20.45'te taraftarı önünde oynayacağı maçta Liverpool'u mağlup ederse, tur avantajını elde etmiş olacak. Ancak, çift maçlı sistemde ilk maç galibiyeti tek başına çeyrek finale yükselmek için yeterli değil.

İki karşılaşmanın toplam skoru önem taşıyor. Galatasaray'ın Liverpool karşısında sahadan galip ayrılması, rövanş maçına psikolojik üstünlük ve tur avantajıyla gitmesini sağlayacak. Bu durumda sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynayacakları ikinci maçta da kontrollü bir oyunla turu garantileyebilir.

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENİLİRSE NE OLUR ELENİR Mİ?

Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı ilk maçta mağlup olsa da turdan elenmiş sayılmaz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, iki maç üzerinden oynandığı için İngiltere'deki rövanş maçında skor telafi edilebilir.

Galatasaray, Liverpool karşısında ilk maçta mağlup olsa dahi rövanşta başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükselme şansını sürdürebilir. Bu sistem, futbolseverlere her zaman ikinci maçta heyecan ve sürpriz ihtimali bırakıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İlk maç, 10 Mart Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te İngiltere'deki deplasmanda gerçekleşecek.

İki maçın toplam skoruna göre turu geçen takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Bu tarihleri göz önünde bulunduran taraftarlar, hem evde hem de deplasmanda takımlarını destekleyerek tarihi anlara tanıklık edebilecek.