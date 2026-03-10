Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir, şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleriyle zirveye çıkıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçtan avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmeyi hedefliyor. pEKİ, Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Liverpool maçı nereden izlenir, şifresiz mi? Detaylar...

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 10 Mart Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

İstanbul'da oynanacak karşılaşma, Avrupa futbolunun en kritik eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk maçta alınacak sonuç, iki takımın çeyrek final yolundaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Guillermo Cuadra Fernandez üstlenirken, AVAR'da Valentin Gomez yer alacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği en önemli konulardan biri de Galatasaray – Liverpool maçının yayın bilgileri.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki bu kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma Tabii dijital platformu üzerinden de izlenebilecek.

Böylece Türkiye'deki futbolseverler, dev karşılaşmayı hem televizyon ekranlarından hem de dijital platform aracılığıyla canlı olarak takip edebilecek.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, iki farklı yayın seçeneği ile izlenebilecek.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler:

TRT 1 televizyon kanalı üzerinden canlı yayınla

Tabii dijital platformu üzerinden internet aracılığıyla maçı takip edebilecek.

Bu yayın seçenekleri sayesinde Türkiye'deki taraftarlar, dev mücadeleyi kesintisiz biçimde ekran başında izleme fırsatı bulacak.

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Galatasaray taraftarlarının en çok araştırdığı konulardan biri de karşılaşmanın şifreli olup olmayacağı.

Galatasaray – Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından yayınlanacağı için maç şifresiz olarak izlenebilecek. Bu durum, Türkiye genelinde milyonlarca futbolseverin karşılaşmayı ücretsiz şekilde takip edebilmesini sağlayacak.

Ayrıca maç, Tabii platformu üzerinden de yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı da netleşti.

Futbolseverleri iki gün boyunca birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor.

10 Mart Salı

20.45 – Galatasaray – Liverpool

23.00 – Atalanta – Bayern Münih

23.00 – Newcastle United – Barcelona

23.00 – Atletico Madrid – Tottenham

11 Mart Çarşamba

20.45 – Bayer Leverkusen – Arsenal

23.00 – Paris Saint-Germain – Chelsea

23.00 – Real Madrid – Manchester City

23.00 – Bodo/Glimt – Sporting

Bu program kapsamında Avrupa'nın önde gelen kulüpleri çeyrek final için sahaya çıkacak. Özellikle Real Madrid – Manchester City ve PSG – Chelsea eşleşmeleri, haftanın en dikkat çeken karşılaşmaları arasında gösteriliyor.