Galatasaray kupa töreni CANLI izle! 2026 GS kupa töreni, şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

Kutlamalar saat 16.00 itibarıyla başlayacak organizasyon akışıyla devam ederken, gece boyunca çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek. Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların sahneye çıkacağı organizasyonda kupa töreni ise gecenin final bölümünde yapılacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adıyla düzenlediği şampiyonluk kutlamaları kapsamında program saat 16.00’da başlayacak. İlk olarak Aslanlı Yol kapıları açılırken, aynı saatlerde stat çevresinde taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek takım otobüsü de canlı yayın akışı içerisinde anbean takip edilecek. Organizasyon boyunca farklı noktalardan bağlantılar yapılacak ve kutlamalara ilişkin gelişmeler ekranlara taşınacak.

Saat 17.00’de stat kapılarının açılmasıyla birlikte taraftarlar RAMS Park’a giriş yapabilecek. DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor’un performansları eşliğinde sezon boyunca yaşanan önemli anlara ait görüntüler paylaşılacak. Program akışında ayrıca senfonik DJ performansı, drone gösterisi ve futbolcuların sahneye çıkış anları da yer alacak. Taraftarların yoğun katılım göstermesi beklenen organizasyon gece boyunca devam edecek.

GS KUPA TÖRENİ CANLI YAYIN

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları beIN SPORTS Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın saat 16.00’da başlayacak ve kupa törenine kadar sürecek program kapsamında organizasyondaki tüm gelişmeler izleyicilerle buluşacak. Takım otobüsünün Galatasaray Lisesi’nden hareketinden itibaren yayın akışı devam edecek ve RAMS Park’taki etkinlikler canlı olarak aktarılacak.

Kutlamalar ayrıca beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalı üzerinden de canlı takip edilebilecek. Taraftarlar gün boyu sürecek organizasyonu dijital yayın aracılığıyla izleme fırsatı bulacak. Program kapsamında DJ performansları, drone gösterisi, teknik heyet ve futbolcuların sahneye çıkışı ile kupa töreni ekranlara gelecek. Organizasyona ilişkin özel konukların da canlı yayına katılması bekleniyor.

GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KALDIRACAK?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında kupa töreni saat 22.15’te gerçekleştirilecek. Program akışına göre saat 20.45 ile 22.15 arasında yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular sahneye çıkacak. Kupa töreni ise gecenin en önemli bölümü olarak organizasyonun final kısmında yapılacak.

Kupa töreninin ardından kutlamalar DJ Suat Ateşdağlı’nın performansıyla devam edecek. Günün programında saat 20.15 ile 20.35 arasında DJ Doğuş Çabakçor’un senfonik performansı, 20.35 ile 20.45 arasında ise drone gösterisi yer alacak. Organizasyonun gece 23.00’e kadar sürmesi planlanıyor.

16.00 - 19.00: Aslanlı Yol Kapı Açılışı ve muhtelif etkinlikler.

17.00: Stat Kapı Açılış

17.00 - 20.15: DJ Suat Ateşdağlı, DJ Yalçın Asan ve DJ Doğuş Çabakçor performansları eşliğinde sezonun unutulmaz anlarından görüntüler

20.15 - 20.35: DJ Doğuş Çabakçor Senfonik Performans

20.35 - 20.45: Drone Show

20.45 - 22.15: Yönetim, Teknik Heyet ve Futbolcuların Sahneye Gelişleri

22.15: Kupa Töreni

22.15 - 23.00: DJ Suat Ateşdağlı