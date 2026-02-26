Haberler

Galatasaray-Juventus maç özeti: Galatasaray-Juventus maçında neler oldu, maç kaç kaç biti, golleri kim attı, hangi takım kazandı?

Güncelleme:
Avrupa gecesinde nefesler tutuldu, skor tabelası defalarca değişti, umutlar uzatmalara taşındı. İlk maçın avantajıyla sahaya çıkan Galatasaray, deplasmanda Juventus karşısında adeta zamanla yarıştı. Normal sürede dengeler altüst oldu, kırmızı kart oyunun seyrini değiştirdi, son sözü ise uzatma dakikaları söyledi. Peki, Galatasaray-Juventus maç özeti: Galatasaray-Juventus maçında neler oldu, maç kaç kaç biti, golleri kim attı, hangi takım kazandı?

Bir tarafta tur avantajını korumaya çalışan Galatasaray, diğer tarafta rövanşta mucize peşinde koşan Juventus… Dakikalar ilerledikçe tempo yükseldi, skor dengesi değişti ve mücadele uzatmalara taşındı. Tribünler susmadı, sahada gerilim bir an olsun düşmedi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY – JUVENTUS MAÇINDA NELER OLDU?

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya geldi. İlk maçta alınan 5-2'lik avantajın ardından rövanş büyük heyecana sahne oldu.

Juventus, normal sürede 3-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Ancak uzatma dakikalarında gelen gollerle Galatasaray turu almayı başardı.

MAÇ SKORU BELLİ OLDU MU?

Evet. Karşılaşmanın normal süresi Juventus 3-0 Galatasaray sonucu ile tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Galatasaray 2 gol buldu ve mücadele Juventus 3-2 Galatasaray sonucu ile sona erdi. Bu skorla Galatasaray, ilk maçtaki 5-2'lik avantajın da etkisiyle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

GOLLERİ KİMLER ATTI?

Juventus'un golleri:

37. dakika: Locatelli (penaltı)

70. dakika: Gatti

82. dakika: McKennie

Galatasaray'ın golleri:

105+1. dakika: Osimhen

119. dakika: Barış Alper

119. dakikada gelen gol, turun kader anı oldu.

MAÇTAKİ KRİTİK NOKTALAR HANGİLERİYDİ?

36. dakikada Torreira'nın müdahalesi sonrası Juventus penaltı kazandı ve skor 1-0 oldu.

49. dakikada Kelly kırmızı kart gördü ve Juventus 10 kişi kaldı.

82. dakikada gelen golle Juventus skoru 3-0 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

105+1. dakikada Osimhen'in golü skoru 3-1'e getirdi.

119. dakikada Barış Alper'in attığı golle skor 3-2 oldu ve Galatasaray turu geçti.

Zorlu deplasmanda dramatik anların yaşandığı mücadelede Galatasaray, son dakikada bulduğu golle Avrupa'da yoluna devam etmeyi başardı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
