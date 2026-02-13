Haberler

Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce kimdir, kaç yaşında, nereli? Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi?

Güncelleme:
Türk futbolunda disiplin mekanizmalarını harekete geçiren önemli bir gelişme yaşandı. TFF, profesyonel liglerde görev yapan ve "bahis oynadığı tespit edilen" 510 kişiyi tedbirli olarak PFDK sevk ettiğini açıkladı. Disiplin listesinde yer alan isimler arasında Galatasaray'ın takım doktoru Abdullah Yener İnce de bulunuyor. Peki, Yener İnce kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi? Detaylar haberimizde.

Türk futbolunda disiplin süreçleri ve etik tartışmalar yeniden gündemde. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan ve "bahis oynadığı tespit edilen" 510 kişiyi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ya (PFDK) sevk etti. Disipline gönderilen isimler arasında Galatasaray'ın takım doktoru Abdullah Yener İnce de yer alıyor. Peki, Yener İnce kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce neden PFDK'ya sevk edildi? Detaylar...

YENER İNCE KİMDİR?

Abdullah Yener İnce, 6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra spor hekimliği ve futbolcu sağlığı alanında uzmanlaşan İnce, kariyeri boyunca profesyonel futbol kulüplerinde görev almıştır.

Saha içi ve saha dışı sağlık yönetimi konularında deneyim kazanan Yener İnce'nin çalışma alanları arasında özellikle:

Sporcu sağlığı yönetimi,

Sakatlık önleme programları,

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri,

Yoğun maç temposuna uygun fiziksel hazırlık planlaması,

Sakatlık sonrası güvenli dönüş protokolleri yer almaktadır.

YENER İNCE KAÇ YAŞINDA?

Yener İnce, 6 Eylül 1969 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

YENER İNCE NERELİ?

Yener İnce, Osmaniye doğumludur. Tıp eğitimini tamamladıktan sonra kariyerini spor hekimliği üzerine şekillendirmiş ve profesyonel futbol kulüplerinde görev almıştır.

GALATASARAY'IN TAKIM DOKTORU YENER İNCE NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre; profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapmış ve "bahis oynadığı tespit edilen" toplam 510 kişi tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ya sevk edilmiştir.

