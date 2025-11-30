Haberler

Güncelleme:
Galatasaray, derbi maçına eksiklerle çıkıyor. Sakat ve cezalı oyuncuların durumu merak konusu oldu. Galatasaray'ın hangi oyuncularının derbide forma giyemeyeceği taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray'da derbide kimler eksik? Derbide Galatasaray'da kimler sakat, cezalı? Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcular! Detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir derbide karşı karşıya geliyor. Yarın akşam saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak bu heyecan dolu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Derbi öncesinde Galatasaray taraftarları, sakat ve cezalı oyuncuların kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray'da derbide kimler eksik? Derbide Galatasaray'da kimler sakat, cezalı? Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcular!

GALATASARAY'DA DERBİDE KİMLER EKSİK?

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında yarın kritik bir mücadele için Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan bu dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Taraftarlar kadar teknik heyet ve futbolcular için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde, Galatasaray'ın sahaya hangi kadro ile çıkacağı merak konusu. Özellikle sakatlık ve cezalı oyuncular listesi, derbi planlamasında belirleyici olacak.

Galatasaray teknik ekibi, kritik eksikleri nedeniyle taktiksel açıdan bazı alternatifleri gözden geçirmek durumunda. Sakat ve cezalı futbolcuların yokluğunda, takımın oyun planını yeniden şekillendirmesi kaçınılmaz görünüyor.

DERBİDE GALATASARAY'DA KİMLER SAKAT, CEZALI?

Galatasaray'da derbide forma giyemeyecek futbolcu sayısı toplamda 7 olarak açıklandı. İşte detaylar:

Wilfried Singo: Uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında oynayamayacak.

İsmail Jakobs: Fiziksel olarak hazır olmayan Jakobs, kritik derbide kadroda yer alamayacak.

Kaan Ayhan: Savunmanın önemli parçalarından biri olan Ayhan, sakatlığı nedeniyle teknik direktörün planlarının dışında kaldı.

Berkan Kutlu: Orta saha rotasyonunda görev alan Berkan, derbide sahada olamayacak.

Roland Sallai: Kırmızı kart cezası nedeniyle bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eren Elmalı: Bahis soruşturması kapsamında verilen ceza, Elmalı'nın derbide oynayamamasına yol açtı.

Metehan Baltacı: Benzer şekilde soruşturma sonucu verilen ceza nedeniyle derbide yok.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Lucas Torreira: Orta sahadaki kritik isimlerden Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Eğer derbide kart görürse, 15. haftadaki Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'DA ÜÇ OYUNCU DÖNÜYOR

Sakatlıktan çıkan üç önemli isim, teknik direktörün derbi planlamasında yeni bir nefes sağladı:

Yunus Akgün: Forma şansı riske edilmeden yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

Victor Osimhen: Sakatlıktan dönen Osimhen'in ilk 11'de başlaması öngörülüyor.

Mario Lemina: Orta sahadaki kritik eksikliği kapatmak için Lemina'nın derbide görev yapması bekleniyor.

Bu gelişmeler, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak kadrosunu şekillendirirken, teknik direktörün taktiksel esnekliğini artırıyor. Eksiklerin çokluğu, özellikle savunma ve orta saha rotasyonunda yeni stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılıyor.

