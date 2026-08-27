Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? GS Barcelona maç tarihi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için kura çekimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı ekipler netleşiyor. Galatasaray'ın rakiplerinden birinin Barcelona olmasıyla birlikte karşılaşmanın programına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşmasının tarihi ve saati henüz netleşmedi. UEFA, karşılaşmanın hangi tarihte ve saat kaçta oynanacağını 29 Ağustos Cumartesi günü açıklayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri Barcelona olurken, iki takımın lig aşamasındaki karşılaşmasına ilişkin kesin programın UEFA tarafından duyurulması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu 8 Eylül'de oynanacak ilk maçlarla başlayacak. Organizasyona doğrudan katılan Galatasaray, lig aşamasında Türkiye'yi temsil edecek iki takımdan biri olacak. Elemelerde rakiplerini geçen Fenerbahçe de turnuvanın lig aşamasında yer alacak. Galatasaray-Barcelona maçının hangi haftada oynanacağına ilişkin program, maç tarihleriyle birlikte UEFA'nın 29 Ağustos Cumartesi günü yapacağı açıklamanın ardından belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ilk haftası 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta maçları 13-14 Ekim, üçüncü hafta karşılaşmaları 20-21 Ekim, dördüncü hafta müsabakaları ise 3-4 Kasım tarihlerinde yapılacak. Beşinci hafta 24-25 Kasım, altıncı hafta 8-9 Aralık tarihlerinde oynanırken lig aşamasının son iki haftası 2027 yılının ocak ayında gerçekleştirilecek.

Yedinci hafta maçları 19-20 Ocak 2027, sekizinci hafta karşılaşmaları ise 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak. Lig aşamasının ardından son 16 play-off turu 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde, son 16 turu 9-10 ve 16-17 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan 2027, yarı finaller 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs 2027 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 5 Haziran 2027 tarihinde Madrid'de gerçekleştirilecek.