Galatasaray 11'i! Galatasaray - Union Saint Gilloise ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray - Union Saint Gilloise maçında kimler eksik?

Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesi taraftarlar ve spor otoriteleri, ilk 11'lerin açıklanıp açıklanmadığını, hangi oyuncuların sakat veya cezalı olduğunu ve sarı kart sınırında kimlerin olduğunu merak ediyor. eki, Galatasaray - Union Saint Gilloise ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray - Union Saint Gilloise maçında kimler eksik? Galatasaray - Union Saint Gilloise maçında kimler cezalı, sakat?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Maç öncesi teknik kadro ve taraftarlar, ilk 11'lerin açıklanıp açıklanmadığını, hangi oyuncuların eksik olduğunu, cezalıların durumunu ve sarı kart sınırındaki futbolcuları merak ediyor. Peki, Galatasaray - Union Saint Gilloise ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray - Union Saint Gilloise maçında kimler eksik? Galatasaray - Union Saint Gilloise maçında kimler cezalı, sakat? Detaylar...

GALATASARAY – UNION SAİNT-GİLLOİSE İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Evet, maç öncesi teknik kadronun muhtemel 11'leri duyuruldu. Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen dizilişi şöyle:

Uğurcan; Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper; Icardi.

Bu diziliş, sakatlık ve cezalardan dolayı kadroda zorunlu bazı tercihler yapılacağını gösteriyor.

GALATASARAY – UNION SAİNT-GİLLOİSE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

SAKATLIK SORUNLARI

Galatasaray'da önemli sakatlıklar bulunuyor. Union SG maçında forma giymesi beklenmeyen oyuncular şunlar:

Mario Lemina

Victor Osimhen

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

Berkan Kutlu

Wilfried Singo

Bu oyuncuların yokluğu, hem savunma hem hücum dengesinde teknik ekibi alternatif arayışına itiyor.

CEZALI VE KADRO DIŞI OYUNCULAR

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, bahis soruşturması nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Kazımcan Karataş, UEFA kadrosuna bildirilmediği için Union SG karşısında yer alamayacak.

GALATASARAY'DA KİMLER SARI KART SINIRINDA?

Galatasaray'da sarı kart riski açısından öne çıkan oyuncu Ismail Jakobs.

Jakobs, Union SG maçında sarı kart görürse, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Okan Buruk, sakatlık ve cezalardan kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle kadrosunu belirlerken zor bir tercihle karşı karşıya. Muhtemel 11 şöyle:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs

Orta saha: Torreira, Sara

İleri uç: Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

UNION SAİNT-GİLLOİSE'NİN MUHTEMEL DİZİLİŞİ

Belçika temsilcisinin öngörülen 11'i ise şöyle:

Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris; Zorgane, Van de Perre, Schoofs; Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.

