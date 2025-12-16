Haberler

Gain hangi takımlara sponsor oldu, Gain Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a sponsor oldu mu?

Gain hangi takımlara sponsor oldu, Gain Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a sponsor oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasa dışı bahis iddialarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde dijital yayın platformu Gain Medya A.Ş. ile bu şirkete bağlı kuruluşlara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında üst düzey 3 yönetici gözaltına alınırken, ilgili şirketlerin yönetimine kayyum atanmasına karar verildi. Gelişmelerin ardından kamuoyunda "Gain hangi spor kulüplerine sponsor oldu?" sorusu gündeme geldi.

Gain Medya'ya yönelik yürütülen soruşturmanın yankıları sürerken, platformun geçmişte spor kulüpleriyle sponsorluk ilişkisi kurup kurmadığı merak konusu oldu. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılıp yapılmadığı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

GAİN'E OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu değerlendirildi.

GAİN HANGİ TAKIMLARA SPONSOR OLDU?
Gain'in sponsor olduğu bazı takımlar:

Gain hangi takımlara sponsor oldu, Gain Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a sponsor oldu mu?

Gain hangi takımlara sponsor oldu, Gain Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a sponsor oldu mu?

Gain hangi takımlara sponsor oldu, Gain Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a Galatasaray'a sponsor oldu mu?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title