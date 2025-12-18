Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan silahlı kavga, Türk futbol camiasını şoke etti. Olay, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda iki grup arasında meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, Sultanbeyli Belediyespor'un kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi! Peki, Futbolcu Uğurcan Bekçi kimdir, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Uğurcan Bekçi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN FUTBOLCU UĞURCAN BEKÇİ KİMDİR?

Futbolcu Uğurcan Bekçi, olay sırasında ayağından ağır şekilde yaralandı ve hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Sağlık durumunun kritik olduğu bildirilen Bekçi'nin tedavisi yoğun bakım altında devam ediyor. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu saldırı, profesyonel futbol dünyasında güvenlik ve sporcuların sahada ve saha dışında yaşadığı riskler üzerine tekrar ciddi bir tartışmayı başlattı.

UĞURCAN BEKÇİ KAÇ YAŞINDA?

Profesyonel futbolcu Uğurcan Bekçi, 27 yaşında ve kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş deneyimli bir isim. Genç yaşına rağmen, Türkiye'nin çeşitli liglerinde önemli bir kariyere sahip olan Bekçi, kanat oyuncusu olarak gösterdiği performansla tanınıyor.

Futbol kariyerinde görev yaptığı kulüpler arasında:

Kağıtspor

Körfez Spor Kulübü

Kocaeli Güneşspor

Belediye Derincespor

24 Erzincaspor

Ankara Keçiörengücü

Adıyaman 1954

yer alıyor.

UĞURCAN BEKÇİ NERELİ?

Uğurcan Bekçi'nin memleketi hakkında detaylı bilgiler sınırlı olsa da, kariyer sürecinde ağırlıklı olarak Kocaeli merkezli ve çevre illerde forma giymesi, bölgeyle güçlü bağlara sahip olduğunu gösteriyor.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSİN ÇALIŞMASI

İzmit'te iki grup arasında çıkan kavga, henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi ve kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Yaralanan diğer iki kişi ise E.K.B. (27) ve İ.A. (31) olarak tespit edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralı olan futbolcu dahil olmak üzere üç kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Güvenlik önlemleri genişletildi ve şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışmalar hızla sürdürülüyor.