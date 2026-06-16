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Fransa Senegal hangi kanalda? Fransa Senegal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fransa Senegal hangi kanalda? Fransa Senegal maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Fransa Senegal maçı hangi kanalda belli oldu. Fransa Senegal Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Senegal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Senegal maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Senegal maçı yayın bilgisi!

Fransa Senegal Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fransa Senegal maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fransa Senegal maçını hangi kanal veriyor? İşte Fransa Senegal maçı yayın bilgisi haberimizde...

FRANSA SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Senegal maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fransa Senegal maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

FRANSA SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Senegal maçı bu akşam saat 22.00'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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