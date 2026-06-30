Fransa İsveç CANLI İZLE! Fransa İsveç maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Fransa İsveç nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Fransa İsveç maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...
FRANSA İSVEÇ CANLI İZLE
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FRANSA İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE
Fransa İsveç maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
FRANSA İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa İsveç maçı bu akşam saat 00.00 itibariyle başlayacak.
FRANSA İSVEÇ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Fransa İsveç maçı East Rutherford'da, MetLife Stadyumu'nda oynanacak.