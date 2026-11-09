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Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından futbol yapılanmasına yönelik gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekibin, İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'yi İstanbul'a getirdiği haberi spor kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Francesco Totti kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Francesco Totti Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte İtalyan futbol efsanesinin hayatı, kariyeri ve Fenerbahçe iddiasına ilişkin ayrıntılar...

FRANCESCO TOTTI KİMDİR?

Francesco Totti 27 Eylül 1976 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Futbol kariyerinin tamamını Roma formasıyla geçiren eski futbolcu, İtalyan futbol tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Oyun kurucu, orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Totti, özellikle oyun görüşü, teknik becerisi ve golcülüğüyle tanındı.

FRANCESCO TOTTI KAÇ YAŞINDA?

9 Kasım 2026 itibarıyla 50 yaşında olan Francesco Totti, profesyonel futbol kariyerine henüz 16 yaşındayken başladı. 1992 yılında Roma A takımına yükselen İtalyan futbolcu, 2017 yılında düzenlenen veda karşılaşmasıyla aktif futbol hayatını noktaladı.

Totti, kariyeri boyunca Roma'nın formasını giydi ve uzun yıllar takımın kaptanlığını yaptı. Kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen eski futbolcu, Roma formasıyla 786 karşılaşmada görev alarak 307 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'nda ise 58 kez forma giydi ve 9 gol attı.

FRANCESCO TOTTI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Çocuk yaşlarda futbola ilgi duyan Francesco Totti, ilk olarak Fortitudo takımında forma giydi. Ardından Smit Trastevere ve Lodigiani takımlarında futbol oynadı. Genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Totti, 1989 yılında Roma'nın altyapısına katıldı.

1992 yılında Roma A takımına yükselen Totti, 28 Mart 1993 tarihinde Brescia karşısında oynanan Serie A maçında ilk kez forma giydi. Henüz 16 yaşındayken profesyonel seviyede mücadele etmeye başlayan futbolcu, ilerleyen yıllarda takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

FRANCESCO TOTTI FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?

Francesco Totti, 28 Mayıs 2017 tarihinde Roma formasıyla son maçına çıkarak profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Futbol hayatının tamamını aynı kulüpte geçiren Totti, Roma'da 25 sezon boyunca mücadele etti.

Futbolu bıraktıktan sonra Roma kulübünde yönetici olarak görev almaya başladı. Ancak kulübün karar alma süreçlerinde aktif bir rol üstlenemediği gerekçesiyle 2019 yılında görevinden ayrıldı.

FRANCESCO TOTTI FENERBAHÇE’YE GELECEK Mİ?

Francesco Totti'nin Fenerbahçe'de görev alacağı iddiası, İtalyan futbol adamının İstanbul'a gelmesinin ardından gündeme geldi. Sözcü'de 9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan habere göre Totti, bir gün önce İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'nin kurmayları tarafından karşılandı.

Haberde, Totti'nin sarı-lacivertli kulüpte futbol aklı olarak görev yapmasının beklendiği aktarıldı. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın milli ara ve devre arasında kapsamlı bir yapılanmaya gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak Totti'nin Fenerbahçe'de üstleneceği göreve ilişkin kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle İtalyan futbol adamının sarı-lacivertli kulüpte görev alacağına ilişkin haberler, şu aşamada basına yansıyan bilgiler ve iddialar kapsamında değerlendiriliyor.

FRANCESCO TOTTI'NİN ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Francesco Totti, kulüp ve milli takım kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra bireysel ödülleriyle de futbol tarihinde önemli bir yer edindi.

İtalyan futbolcunun öne çıkan başarıları şöyle:

1 kez Serie A şampiyonluğu (2000-2001)

2 kez İtalya Kupası şampiyonluğu

2 kez İtalya Süper Kupası şampiyonluğu

1 kez FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu (2006)

1 kez Avrupa Altın Ayakkabı (2006-2007)

2 kez Serie A Yılın Futbolcusu

5 kez Yılın İtalyan Futbolcusu

1 kez Serie A Yılın Genç Futbolcusu

1 kez Altın Ayak ödülü (2010)

FIFA 100 listesinde yer aldı.

Bu başarılarıyla Francesco Totti, hem Roma kulübünün hem de İtalyan futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Fenerbahçe ile ilgili gündeme gelen görevlendirme iddiasının nasıl sonuçlanacağı ise yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.