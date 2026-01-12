Formül Plastik ve Metal Sanayi, uzun süredir merakla beklenen halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Üç gün süren talep toplama işlemlerinin ardından toplam 40 milyon lot hisse dağıtımı yapıldı. Borsa İstanbul'da FRMPL kodu ile işlem görmesi beklenen şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Halka arz sonuçları ise yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildi. Peki, Formül Plastik halka arz kaç lot verdi? Formül Plastik borsada ne zaman işlem görecek? Detaylar haberimizde.

FORMÜL PLASTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Formül Plastik ve Metal Sanayi, halka arz sürecinde toplamda 40 milyon lot hisseyi yatırımcılara dağıttı. Halka arzın büyüklüğü 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka arzın ardından şirketin planlanan halka açıklık oranı %25 olarak belirlendi.

Firmanın talep toplama süreci 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Hisse başına fiyat ise 30,24 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz fonlarının kullanım planı ise şu şekilde dağıtıldı:

%75 yatırımlar

%25 işletme sermayesi

KİŞİ BAŞINA KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Halka arzda, 679.834 kişi talep toplama sürecine katıldı ve kişi başına düşen lot sayısı belirli katılım seviyelerine göre değişiklik gösterdi. İşte detaylı dağılım:

150 Bin katılım → 174 Lot (~5261 TL)

250 Bin katılım → 104 Lot (~3144 TL)

350 Bin katılım → 75 Lot (~2268 TL)

500 Bin katılım → 52 Lot (~1572 TL)

700 Bin katılım → 37 Lot (~1118 TL)

1,1 Milyon katılım → 24 Lot (~725 TL)

1,6 Milyon katılım → 16 Lot (~483 TL)

2,2 Milyon katılım → 12 Lot (~362 TL)

Bu dağılım, yatırımcıların talep yoğunluğuna göre adil bir şekilde gerçekleştirildi ve her yatırımcıya minimum 12 lot hisse düşecek şekilde ayarlandı.

FORMÜL PLASTİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Formül Plastik ve Metal Sanayi, Borsa İstanbul'da FRMPL kodu ile işlem görmeye hazırlanıyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, şirketin payları kısa süre içinde yatırımcıların alım-satımına açılacak. Böylece yatırımcılar hem fiyat hareketlerini hem de işlem hacmini takip edebilecek.

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Yatırımcılar, Formül Plastik hisselerine erişim için birçok banka ve aracı kurum üzerinden başvuru yapabiliyor. Halka arzda yer alan bankalar ve aracı kurumlar şunlardır:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Garanti Bankası A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Bank A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Toplamda 60'tan fazla banka ve aracı kurum, yatırımcıların halka arzdan hisse almasına aracılık etti. Bu geniş dağıtım ağı, halka arzın erişilebilirliğini artırdı ve yatırımcı tabanını genişletti.

HALKA ARZ SONRASI DİĞER DETAYLAR

Formül Plastik ve Metal Sanayi'nin halka arzı ile ilgili diğer önemli noktalar şunlardır:

Halka arz büyüklüğü: 1,2 milyar TL

Halka açıklık oranı: %25

Hisse kodu: FRMPL

Katılım endeksine uygun olarak dağıtım gerçekleştirildi

T1 ve T2 kullanımına halka arzda izin verilmedi