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Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından soruşturma süreci ve finansal piyasalardaki hareketlilik gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de haftanın ilk işlem gününde piyasalar açılmadan önce konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, fon krizi nedir? Fon krizi neden, nasıl oldu? Fon krizi nasıl çözülecek? Detaylar...

FON KRİZİ NEDİR? FON KRİZİ NEDEN, NASIL OLDU?

Fon krizi olarak gündeme gelen süreçte, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 45'e ulaştı.

Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınırken, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedildi. Böylece tutuklananların sayısı 51'e ulaştı.

Son olarak Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Erdin Özel hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan 28 Eylül'de yayımlanan bilgilere göre soruşturma kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

FON KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon krizi sonrası finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin haftanın ilk işlem gününde, piyasalar açılmadan önce değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, yürütülen soruşturmalar kapsamında kurunun yanında yaşın yanmayacağı mesajını vererek şu ifadeleri kullandı:

"Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır"

"YATIRIMCILARIMIZIN MEŞRU HAKLARINI GÖZETİYORUZ"

Mağduriyet yaşayan yatırımcıların durumuna da değinen Şimşek, kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek, "Adalet Bakanlığımız ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz" dedi.

"GEREKEN TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşanan olayların genel ekonomiye ve piyasalara olası etkilerine karşı teyakkuzda olduklarını belirten Şimşek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanlığının 17 Eylül tarihli Finansal İstikrar Komitesi açıklamasında da piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmişti. Aynı açıklamada gerekli tedbirlerin alınacağı, özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımların değerlendirildiği belirtilmişti.