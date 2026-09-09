Fenerbahçe yeni stadı onaylandı mı, Fenerbahçe yeni stadı kaç kişilik olacak?

Fenerbahçe yeni stadı onaylandı mı, kaç kişilik olacak? soruları gündemdeki yerini korurken, yeni proje kapsamında stadın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. Modernizasyon çalışmalarıyla mevcut stadın kapasitesinin artırılması ve tribünlerde çeşitli düzenlemeler yapılması planlanırken, projenin detayları da taraftarların merakını artırdı.

FENERBAHÇE YENİ STADYUM PROJESİ ONAYLANDI MI?

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran stadyum projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlanan projenin tamamlandığını açıkladı. Gerekli izin sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalarla birlikte stadyumun hem kapasitesinin artırılması hem de modernize edilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni stadyum projesinin detayları arasında özellikle kapasite artışı dikkat çekiyor. Proje kapsamında kale arkalarına yeni tribünler yapılması, Maraton ve Fenerium tribünlerine ilaveler gerçekleştirilmesi ve 52 yeni loca eklenmesi planlanıyor. Çalışmaların başlaması için gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından inşaat sürecine geçilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE YENİ STADI KAÇ KİŞİLİK OLACAK?

Fenerbahçe'nin stadyum kapasitesini artırma projesi tamamlandığında Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması planlanıyor. Böylece sarı-lacivertlilerin iç saha maçlarında daha fazla taraftarın tribünlerde yer almasına imkan sağlanacak. Projenin yaklaşık 50 milyon euro maliyetle hayata geçirilmesi öngörülüyor.

STADYUM PROJESİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni proje kapsamında stadyumun mimari yapısında kapsamlı değişiklikler yapılacak. İlk aşamada temel inşaat çalışmalarının başlaması, ardından çelik imalatların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Betonarme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çelik ayakların yerleştirilmesiyle projenin önemli aşamalarından biri tamamlanacak.

Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri ise stadyum çatısında gerçekleştirilecek çalışma olacak. Mevcut çatının özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılması planlanıyor. Çatı yükseltme işleminin ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşa edilmesi ve bu bölümlere 52 ilave loca yapılması hedefleniyor.

FENERBAHÇE STADYUM PROJESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Fenerbahçe'nin açıkladığı planlamaya göre stadyum projesinin inşaat süresinin iş programı kapsamında yaklaşık 12 ay olması bekleniyor. Çalışmaların sezon devam ederken belirli bölümlerde sürdürülmesi planlanırken, çatı yükseltme aşamasında bazı maçların farklı bir statta oynanması ihtimali bulunuyor.

Kapasite artışının ardından stadyumun dış kaplama çalışmalarının da yapılması ve böylece modernizasyon sürecinin tamamlanması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin stadyum gelirlerinde de önemli bir artış hedefleniyor.

FENERBAHÇE'NİN STADYUM GELİRİ NE KADAR ARTACAK?

Stadyum kapasitesinin 64 bin kişiye yükseltilmesiyle Fenerbahçe'nin yıllık gelirlerinde de artış bekleniyor. Kulübün tahminlerine göre proje tamamlandıktan sonra mevcut gelirlere ek olarak yaklaşık 25 milyon euro yıllık gelir artışı sağlanması hedefleniyor. Böylece proje yalnızca stadyum kapasitesini artırmakla kalmayacak, kulübün ekonomik yapısına da katkı sunacak.

İşte resimler: