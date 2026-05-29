Fenerbahçe Transfer Haberleri: Jean Philippe Mateta Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

JEAN-PHİLİPPE MATETA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen son isimlerden biri Jean-Philippe Mateta oldu. İddialara göre başkan adayı Aziz Yıldırım, Crystal Palace forması giyen Fransız golcünün temsilcileriyle Londra'da bir araya geldi. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin ardından, hücum hattına yönelik yeni bir girişimin daha yapıldığı ileri sürüldü.

Transfer sürecine ilişkin ortaya atılan bilgilerde, taraflar arasında çeşitli görüşmelerin gerçekleştirildiği ve olası bir anlaşmanın şartlarının ele alındığı belirtildi. Fenerbahçe'nin forvet hattını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mateta'nın da gündemde olduğu aktarılırken, oyuncunun durumu ve kulüpler arasındaki temasların devam ettiği ifade edildi.

JEAN-PHİLİPPE MATETA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Jean-Philippe Mateta'nın Fenerbahçe'ye transferine ilişkin ortaya çıkan iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak mevcut bilgiler doğrultusunda transferin tamamlandığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. İddialarda, Fenerbahçe ile Crystal Palace arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transfer şartlarının masada olduğu belirtiliyor.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın, 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Fransız golcü için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli istediği öne sürülüyor. Taraflar arasındaki sürecin devam ettiği aktarılırken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda resmi bir sonuca ulaşıldığına dair bilgi yer almıyor.

Mateta, geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ın önemli isimleri arasında yer aldı. "The Beast" lakabıyla bilinen Fransız forvet, UEFA Konferans Ligi finalinde kaydettiği kritik golle takımının kupaya uzanan yolculuğunda önemli katkı sağladı. Avrupa futbolunda dikkat çeken performanslardan birine imza atan oyuncu, transfer döneminin konuşulan isimleri arasında bulunuyor.

1.93 metre boyundaki santrfor, hava toplarındaki etkinliği, fiziksel gücü ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle tanınıyor. Rakip savunmacılarla girdiği mücadelelerde etkili bir görüntü çizen Mateta, sırtı dönük oyundaki özellikleriyle de takım arkadaşlarına katkı sağlayabilen bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Uzun boyu ve atletik yapısıyla Fransız futbolcu, Fenerbahçe'nin gündemindeki santrfor adayları arasında yer alıyor.