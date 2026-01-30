UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, lig aşamasında sergilediği istikrarlı performansın ardından play-off turuna kalmayı başardı. Avrupa arenasında yeniden ses getirmek isteyen sarı-lacivertliler için artık gözler kura çekimine ve belirlenecek rakibe çevrildi. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin play-off rakibi Nottingham Forest mi, Viktoria Plzen mi? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna kalma şansını kaçırsa da play-off biletini alarak Avrupa yolculuğunu sürdürdü. Bu sıralama, sarı-lacivertli ekibin kura çekiminde güçlü ve dikkat çekici rakiplerle eşleşme ihtimalini de beraberinde getirdi.

UEFA'nın belirlediği statüye göre Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi iki seçenekten biri olacak. Her iki ihtimal de hem sportif hem de atmosfer açısından zorlu bir sürece işaret ediyor.

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ NOTTINGHAM FOREST Mİ, VIKTORIA PLZEN Mİ?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde netleşti:

Nottingham Forest (İngiltere)

Viktoria Plzen (Çekya)

İngiliz futbolunun köklü temsilcilerinden Nottingham Forest, fizik gücü ve tempolu oyunu ile dikkat çekerken; Viktoria Plzen ise Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve disiplinli oyun yapısıyla öne çıkıyor. Her iki senaryo da Fenerbahçe açısından farklı zorluklar barındırıyor ve teknik heyetin kura sonucuna göre özel bir planlama yapması bekleniyor.

AVRUPA LİGİ VE DEVLER LİGİ PLAY-OFF TAKVİMİ NETLEŞTİ

UEFA tarafından açıklanan resmi takvime göre Avrupa kupalarında eleme heyecanı Şubat 2026 itibarıyla yeniden başlayacak. Hem UEFA Avrupa Ligi hem de Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmaları, sezonun en kritik virajlarından biri olacak.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Play-Off İlk Maçlar: 17 – 18 Şubat 2026

Play-Off Rövanş Maçları: 24 – 25 Şubat 2026

Bu karşılaşmaların ardından turu geçen takımlar, Avrupa'nın en prestijli aşamalarından biri olan son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek.

SON 16 TURU TARİHLERİ

İlk Maçlar: 10 – 11 Mart 2026

Rövanş Maçları: 17 – 18 Mart 2026

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekimi programı da UEFA tarafından açıklandı.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Kura Çekimi: TSİ 14.00

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Kura Çekimi: TSİ 15.00

Kura çekimleri, UEFA.tv ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki yeni rakibi, bu kura çekimiyle birlikte resmiyet kazanacak.