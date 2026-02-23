Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden birinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler haberimizde.
Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden ekip, 52 puanla haftaya ikinci sırada giriyor ve yoluna yenilgisiz devam ediyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu akşamki mücadele, iki takım açısından da sezon hedefleri doğrultusunda kritik öneme sahip. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Detaylar...
FENERBAHÇE KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar netleşmeye başladı. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri:
Fenerbahçe Muhtemel 11
Ederson
Semedo
Çağlar
Oosterwolde
Levent
İsmail
Guendouzi
Nene
Asensio
Kerem
Talisca
Fenerbahçe'nin özellikle orta sahadaki pas kalitesi ve hücum hattındaki bireysel yetenekleri dikkat çekiyor. Guendouzi ve İsmail ikilisinin merkezde dengeyi sağlaması, kanatlarda ise Nene ve Kerem'in üretkenliği belirleyici olabilir. Talisca'nın ceza sahası içindeki etkinliği ise sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahı olarak öne çıkıyor.
Kasımpaşa Muhtemel 11
Gianniotis
Arous
Becao
Opoku
Frimpong
Baldursson
Kerem
İrfan
Ben Ouanes
Benedyczak
Cenk
Kasımpaşa cephesinde savunma güvenliği ön planda olacak. Orta sahada Baldursson'un oyun kurulumuna katkısı ve hızlı hücum organizasyonlarında Ben Ouanes ile Benedyczak'ın performansı, puan arayışında kritik rol oynayabilir.
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?
Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri kadroda yer alamayacak isimler.
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki önemli eksik, özellikle savunma ve orta saha organizasyonunda teknik ekibi alternatif planlara yöneltiyor.
Bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde tam 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor:
Ederson Moraes
Nelson Semedo
Mert Müldür
Anthony Musaba
Archie Brown
Kerem Aktürkoğlu
Bu isimler karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu durum, özellikle temaslı ve tempolu bir mücadele beklenen karşılaşmada oyuncuların oyun disiplinini doğrudan etkileyebilir.
Kasımpaşa cephesinde ise verilen bilgiler doğrultusunda maç öncesi ek bir sakat veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor.