Fenerbahçe Kasımpaşa muhtemel 11'ler: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden ekip, 52 puanla haftaya ikinci sırada giriyor ve yoluna yenilgisiz devam ediyor. Konuk ekip Kasımpaşa ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Bu akşamki mücadele, iki takım açısından da sezon hedefleri doğrultusunda kritik öneme sahip. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? Detaylar...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen kadrolar netleşmeye başladı. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri:

Fenerbahçe Muhtemel 11

Ederson

Semedo

Çağlar

Oosterwolde

Levent

İsmail

Guendouzi

Nene

Asensio

Kerem

Talisca

Fenerbahçe'nin özellikle orta sahadaki pas kalitesi ve hücum hattındaki bireysel yetenekleri dikkat çekiyor. Guendouzi ve İsmail ikilisinin merkezde dengeyi sağlaması, kanatlarda ise Nene ve Kerem'in üretkenliği belirleyici olabilir. Talisca'nın ceza sahası içindeki etkinliği ise sarı-lacivertlilerin en önemli gol silahı olarak öne çıkıyor.

Kasımpaşa Muhtemel 11

Gianniotis

Arous

Becao

Opoku

Frimpong

Baldursson

Kerem

İrfan

Ben Ouanes

Benedyczak

Cenk

Kasımpaşa cephesinde savunma güvenliği ön planda olacak. Orta sahada Baldursson'un oyun kurulumuna katkısı ve hızlı hücum organizasyonlarında Ben Ouanes ile Benedyczak'ın performansı, puan arayışında kritik rol oynayabilir.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT VE CEZALI?

Karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konulardan biri kadroda yer alamayacak isimler.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Milan Skriniar mücadelede forma giyemeyecek. Bu iki önemli eksik, özellikle savunma ve orta saha organizasyonunda teknik ekibi alternatif planlara yöneltiyor.

Bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde tam 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor:

Ederson Moraes

Nelson Semedo

Mert Müldür

Anthony Musaba

Archie Brown

Kerem Aktürkoğlu

Bu isimler karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Bu durum, özellikle temaslı ve tempolu bir mücadele beklenen karşılaşmada oyuncuların oyun disiplinini doğrudan etkileyebilir.

Kasımpaşa cephesinde ise verilen bilgiler doğrultusunda maç öncesi ek bir sakat veya cezalı oyuncu bilgisi bulunmuyor.