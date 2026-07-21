Fenerbahçe Gornik Zabrze rövanş 2. maç ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. maç ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin sahasında oynayacağı ilk maçın ardından turu geçecek takımı Polonya’daki rövanş mücadelesi belirleyecek.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE 2. NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya’da oynanacak. Eşleşmenin ilk mücadelesi ise bu akşam saat 21.00’de Chobani Stadı’nda başlayacak. İlk karşılaşmada Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak. Lukjancukas’ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenirken dördüncü hakem Vilius Paulauskas olacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda başlayan Fenerbahçe, çalışmalarının ikinci bölümünü Avusturya’da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker’i 5-0 mağlup etti. Ardından Pogon Szczecin karşısında 4-0 kazanan Fenerbahçe, kamp dönemindeki son karşılaşmasında LASK’ı 2-1 yenerek üç hazırlık maçını da galibiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE GORNİK ZABRZE 2. MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında Polonya’da oynanacak rövanş karşılaşmasının yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. İlk maçın TV100 ekranlarından canlı yayımlanacağı daha önce duyurulmuştu. Rövanş müsabakasının hangi kanaldan ekrana geleceğine ilişkin verilen bilgiler arasında kesinleşmiş bir yayıncı kuruluş yer almıyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi karşılaşmasında Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkacak. Hazırlık döneminde oynadığı Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Chobani Stadı’ndaki ilk karşılaşmada avantajlı bir sonuç almak istiyor. Eşleşmenin ikinci ayağı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya’da yapılacak ve turu geçen takım bu karşılaşmanın ardından belli olacak.