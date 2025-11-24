Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? FB GS derbisi nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı kesin tarih ve saati belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? FB GS derbisi nerede oynanacak? Derbiye dair detaylar haberimizde!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Resmi açıklamaya göre, FB GS derbisi 1 Aralık günü oynanacak. Bu tarih, taraftarlar ve spor medyası tarafından şimdiden yoğun ilgi görüyor. Her iki takımın da ligdeki mevcut durumu ve form grafiği göz önünde bulundurulduğunda, karşılaşmanın son derece çekişmeli geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi gün sorusu, taraftarlar arasında sıkça sorulan bir soru. Resmi açıklamalara göre, FB – GS derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Derbi maçlarının saat bilgisi, özellikle ekran başında izlemeyi planlayan taraftarlar için kritik bir detaydır. Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak? sorusunun cevabı netleşti.

TFF'nin açıklamasına göre, FB – GS derbisi saat 20:00'de başlayacak. Bu saat, hem iş çıkışı hem de akşam programına uygun bir zaman dilimi olarak planlandı. Ayrıca, karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak, bu da futbolseverlerin maçı evlerinden takip edebilmesine imkân tanıyor.

FB GS DERBİSİ NEREDE OYNANACAK?

FB GS derbisi nerede oynanacak? sorusu, derbi atmosferini deneyimlemek isteyen taraftarlar için merak konusu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, maçın oynanacağı stadyum ve tribün düzenlemeleri resmi olarak belirlendi.

Derbi, Fenerbahçe'nin ev sahibi olarak sahaya çıkacağı stadyumda oynanacak ve her iki takımın taraftarları için özel tribün düzenlemeleri yapılacak. Güvenlik önlemleri ve organizasyon detayları da TFF'nin yönergelerine uygun şekilde planlandı.