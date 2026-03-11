Türkiye futbolunun en prestijli kupası olan Ziraat Türkiye Kupası, çeyrek final aşamasına ulaştı. Bu turda hem Süper Lig devleri hem de sürpriz performans sergileyen ekipler sahne alacak. Çeyrek final eşleşmeleri, sezonun geri kalanında takımların kupa yolundaki stratejilerini ve potansiyel avantajlarını belirleyecek. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası rakipleri kim? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA RAKİBİ KİM?

Sarı-lacivertliler Fenerbahçe, çeyrek finalde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, her iki takım için de kritik öneme sahip. Fenerbahçe, özellikle son dönemde ligdeki performansıyla dikkat çekerken, kupa yolunda da iddialı olduğunu göstermek istiyor.

GALATASARAY'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA RAKİBİ KİM?

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, çeyrek finalde Gençlerbirliği ile eşleşti. Bu karşılaşma, Galatasaray için potansiyel bir avantaj sunuyor; zira rakibinin ligdeki mücadelesi, sarı-kırmızılı takımın saha içi stratejilerini şekillendirmesinde önemli rol oynayabilir.

BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA RAKİBİ KİM?

Beşiktaş, seribaşı olarak çeyrek finalde Alanyaspor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar için bu eşleşme, kupa yolundaki en kritik sınavlardan biri olarak görülüyor.

ÇEYREK FİNALİN DİĞER EŞLEŞMESİ: SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR

Çeyrek finalde son eşleşme ise Karadeniz derbisi olarak nitelendirilen Samsunspor – Trabzonspor maçı oldu. Bu karşılaşma, Trabzonspor için kritik bir sınav niteliğinde ve kupa tarihine damgasını vurabilecek bir mücadele olarak öne çıkıyor.