Fenerbahçe'de sakatlık SON DURUM: Fenerbahçe'de hangi oyuncular sakat?

Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'daki zorlu fikstür öncesi Kasımpaşa maçında yaşanan sakatlıklar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Peki, Fenerbahçe'de hangi oyuncular sakat? Detaylar...

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT?

Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan oyuncular ve detayları şu şekilde:

Çağlar Söyüncü: Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Anderson Talisca: Sol arka adalesinde kısmi yırtık oluştu. Milli araya kadar oynayamayacak.

Ederson Moraes: Sol arka adalesinde zorlanma mevcut. Yaklaşık 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

Jayden Oosterwolde: Sağ kasık bölgesinde zorlanma yaşadı. Milli araya kadar sahada olamayacak.

Edson Alvarez: Sakatlığı yok ancak Beşiktaş veya Kayserispor maçına yetişmesi öngörülüyor.

Milan Skriniar: Dönüşü için 4 hafta öngörülüyor.

Bu durum, Fenerbahçe'nin önümüzdeki 6 maçlık periyotta hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda kadro alternatiflerini ciddi şekilde sınırlıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK SON DURUM

26 Şubat'ta oynanan Kasımpaşa karşılaşması, Fenerbahçe'de sakatlık krizinin fitilini ateşledi. Mücadelede şunlar yaşandı:

İlk yarıda Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Anderson Talisca, karşılaşmayı tamamladı ancak maç sonunda sekerek soyunma odasına gitti.

Ederson Moraes, son dakikalarda saha içinde tedavi gördü.

Bu gelişmeler sonrası takımın milli araya kadar kadrosu önemli ölçüde daraldı ve teknik heyet için çözüm üretmek acil bir hal aldı.

EN AZ 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Sarı-lacivertli ekibin sakat oyuncuları için süre tahminleri şöyle:

Çağlar Söyüncü: 2-3 hafta

Jayden Oosterwolde: Yaklaşık 3 hafta

Ederson Moraes: Yaklaşık 3 hafta

Anderson Talisca: Yaklaşık 3 hafta

Ayrıca Milan Skriniar'ın dönüşü için 4 hafta, Edson Alvarez'in ise yaklaşık 6 hafta öngörülüyor. Bu süreler, Fenerbahçe'nin özellikle Süper Lig'deki Beşiktaş ve Kayserispor gibi kritik maçları öncesinde dikkatli bir planlama yapmasını zorunlu kılıyor.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüp, sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı ve MR sonuçlarını paylaştı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."

Kulüp, oyuncuların milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesinin beklenmediğini ve Edson Alvarez'in Beşiktaş veya Kayserispor maçına yetişmesi planlandığını belirtti.

FENERBAHÇE'NİN GELECEK FİKSTÜRÜ VE SAKATLIK ETKİSİ

Fenerbahçe'nin önümüzdeki maç takvimi ve sakat oyuncuların yokluğu, teknik heyeti ciddi stratejik kararlar almaya itiyor. Takımın fikstürü şu şekilde:

26 Şubat: Nottingham (D) – UEFA Avrupa Ligi

1 Mart: Antalyaspor (D)

4 Mart: Gaziantep FK (D) – Ziraat Türkiye Kupası

8 Mart: Samsunspor

15 Mart: Karagümrük (D)

19 Mart: Gaziantep FK

5 Nisan: Beşiktaş

12 Nisan: Kayserispor (D)

Bu maçlarda, özellikle Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ederson ve Talisca'nın yokluğu savunma ve orta saha dengesini etkileyebilir. Edson Alvarez'in Beşiktaş veya Kayserispor maçına yetişme ihtimali, takımın bu kritik mücadeleler öncesi yüzünü güldürebilecek tek gelişme olarak öne çıkıyor.