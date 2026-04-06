Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan ve futbol kamuoyunun yakından takip ettiği Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, yalnızca skoruyla değil, son dakikalarda verilen kritik kararlarla da gündeme oturdu. Chobani Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrılırken, karşılaşmanın en çok konuşulan anı uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı oldu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisindeki penaltı kararı doğru mu? FB BJK maçı penaltı pozisyonu yorumları! Detaylar...

İLK YARIDA DENGE, KAÇAN FIRSATLAR VE KARŞILIKLI TEHLİKELER

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Hücumda üretken bir görüntü sergileyen sarı-lacivertli ekip, yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi.

Buna karşılık Beşiktaş, ani ataklarla etkili olmaya çalıştı ve zaman zaman rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti. Her iki takımın da gol bulamaması sonucu ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA ARTAN BASKI VE SON DAKİKA GOLÜ

İkinci yarıya da benzer şekilde baskılı başlayan Fenerbahçe, topa sahip olma ve oyun üstünlüğünü sürdürdü. Ancak son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle skor üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın kırılma anı ise uzatma dakikalarında yaşandı. 90+7. dakikada gelişen atakta Dorgeles Nene’nin rakip müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

Dakikalar 90+11’i gösterdiğinde penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getiren isim oldu.

ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK 3 PUAN

Bu galibiyetle Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Takipçisi Trabzonspor’un lider Galatasaray’ı mağlup ettiği haftada gelen bu sonuç, puan farkının maç eksiğiyle 1’e inmesini sağladı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEKİ PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Karşılaşmanın ardından en çok tartışılan konu, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı oldu. Hakem Yasin Kol’un verdiği karar ve VAR müdahalesi, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Temaslı ihlaller kuralına göre Nene'yi düşüren etkili temas içeride. Penaltı kararı doğru.

Bahattin Duran: Riskli ayağıyla kayarak geliyor. Büktüğü dizi kaymaya devam ediyor ve Nene'nin sonraki hamlesini engelliyor. Süpürmüş, çizginin üzerinde hareket devam ediyor. Benim için net bir penaltı.